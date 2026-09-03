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Παναθηναϊκός: Με Ουναΐ και 3 ακόμα αλλαγές η ευρωπαϊκή λίστα

Ο Παναθηναϊκός κατέθεσε τη λίστα για τους αγώνες της League Phase του Europa League με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να έχει προχωρήσει σε τέσσερις  αλλαγές. 

Παναθηναϊκός: Με Ουναΐ και 3 ακόμα αλλαγές η ευρωπαϊκή λίστα
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Μετά τον χθεσινό αγώνα δρόμου της ανακοίνωσης της σπουδαίας μεταγραφής του Αζεντίν Ουναΐ και της δήλωσής του στην ευρωπαϊκή λίστα, ο Παναθηναϊκός έκανε γνωστούς τους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Δανός τεχνικός για τους αγώνες της League Phase του Conference League.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού πέραν της δήλωσεις του Μαροκινού άσου, έχει προχωρήσει σε τριες ακόμα αλλαγές. Μαζί με τον Ουναΐ έβαλε στη λίστα και τους Λούζα, Κρίστιανσεν και Κάνγκουα, "κόβωντας" τους Τσέριν και Τουμπά που αποτελούν παρελθόν από την ομάδα αλλά και τους Τσάβες και Τσιριβέγια.

Αναλυτικά οι παίκτες που απαρτίζουν την ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού:

Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κρίστιανσεν, Κυριακόπουλος, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Πάλμερ-Μπράουν, Λάβδας, Καμαρά, Λουζά, Ουναι, Κάνγκουα, Κοντούρης, Μπινιάρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Πελίστρι, Κυριόπουλος, Λιβάι, Ντέσερς, Τετέι, Ράστοντερ, Νεμπής.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference League

1η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Μπόρατς 15 Οκτωβρίου 2026 (19:45)

2η αγωνιστική: Καϊράτ – Παναθηναϊκός 22 Οκτωβρίου 2026 (17:30)

3η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 5 Νοεμβρίου 2026 (22:00)

4η αγωνιστική: Νόρτζελαντ – Παναθηναϊκός 26 Νοεμβρίου 2026 (22:00)

5η αγωνιστική: Φράιμπουργκ – Παναθηναϊκός 10 Δεκεμβρίου 2026 (19:45)

6η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Μπράιτον 17 Δεκεμβρίου 2026 (22:00)

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