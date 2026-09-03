Μεσογειακοί Αγώνες: Ήττα στις λεπτομέρειες από τη Γαλλία και έκτη θέση για την Εθνική πόλο Ανδρών

Η Εθνική πόλο Ανδρών πάλεψε γενναία στο τελευταίο της παιχνίδι κόντρα στη Γαλλία, όμως γνώρισε την ήττα με 14-12 από τους «Τρικολόρ» στις λεπτομέρειες και κατετάγη 6η στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντο.

Οι διεθνείς μας, που ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους στη διοργάνωση με δύο νίκες και τρεις ήττες, αιφνιδιάστηκαν από την απόδοση των αντιπάλων τους στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Είναι χαρακτηριστικό πως το ελληνικό συγκρότημα χρειάστηκε περίπου εννέα λεπτά προκειμένου να σκοράρει για πρώτη φορά με τον Λυκούδη (1-4 στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου).

Το πιο παραγωγικό οκτάλεπτο της Εθνικής ήταν το δεύτερο όταν πέτυχε έξι γκολ και κατάφερε να μειώσει σε 5-7 και 6-8, ενώ στην τέταρτη περίοδο βελτιώθηκε στον αμυντικό τομέα, χωρίς, ωστόσο, να απειλήσει ουσιαστικά τη Γαλλία, μετατρέποντας το 8-12 του τρίτου οκταλέπτου στο τελικό 12-14.

Κάνοντας έναν σύντομο απολογισμό για την παρουσία της Εθνικής μας ομάδας στους Μεσογειακούς Αγώνες, ο ομοσπονδιακός προπονητής, Τάσος Σχίζας υποστήριξε: «Είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παικτών. Μπορούσαμε, βέβαια, να πάρουμε καλύτερη θέση στο τουρνουά, όμως μπορούσαμε να είμαστε και σε χειρότερη θέση. Τα παιδιά έδειξαν καλά στοιχεία στους περισσότερους αγώνες και αυτό είναι ευχάριστο. Ωστόσο, κάποιοι από αυτούς χρειάζεται να δουλέψουν περισσότερο, ώστε να μπορέσουν να στελεχώσουν την ανδρική ομάδα».

ΕΛΛΑΔΑ- ΓΑΛΛΙΑ 12-14

Οκτάλεπτα: 0-4, 6-5, 2-3, 4-2

ΕΛΛΑΔΑ (Τάσος Σχίζας): Νίκος Μητράκης, Λυκούδης 2, Νικολαϊδης, Καρατζάς, Γιώργος Μητράκης, Λασκαρίδης 1, Κωνσταντίνος Μπιτσάκος, Ανδρέας Μπιτσάκος 2, Καστρινάκης 2, Πούρος 2, Σπάχιτς, Γιαννάτος 3, Ανδρεάδης, Ζουζούνης.