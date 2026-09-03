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Παναθηναϊκός: Το κάλεσμα του Ουναΐ στον κόσμο – «Επέστρεψα»! (Video)

Ο Μαροκινός ζητά από τους φίλους του «τριφυλλιού» να είναι απόψε στο ΟΑΚΑ για να τους δει από κοντά – Δείτε το Video. 

Παναθηναϊκός: Το κάλεσμα του Ουναΐ στον κόσμο – «Επέστρεψα»! (Video)
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Ο Αζεντίν Ουναΐ έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στους φίλους του Παναθηναϊκού. Η απόκτησή του είναι λογικό να ανέβασε στα ύψη τη χαρά τους, αλλά και την προσμονή τους να τον δουν να αγωνίζεται.

Για αρχή θα τον δουν από κοντά στο γήπεδο. Ο Μαροκινός θα βρεθεί απόψε στο ΟΑΚΑ για το παιχνίδι με τη Νίκη Βόλου (21:00). Κάτι που είπε κι ο ίδιος, μέσω του καλέσματος που απηύθυνε για να δει από κοντά τους φιλάθλους του «τριφυλλιού». Λέγοντας χαρακτηριστικά: «Επέστρεψα»!

Δείτε το video-μήνυμα του Ουναΐ:

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