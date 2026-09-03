Ενσωματώθηκαν στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού AKTOR οι διεθνείς (pics)

Με νέα πρόσωπα πραγματοποιήθηκε η σημερινή (03/09) προπόνηση του Παναθηναϊκού AKTOR ενόψει της νέας σεζόν.

Συγκεκριμένα, όλοι οι διεθνείς επέστρεψαν από τις υποχρεώσεις τους με τις εθνικές ομάδες και τέθηκαν στη διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με την προετοιμασία των «τριφυλλιού» να συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς.

Μάλιστα, η «πράσινη» ΚΑΕ μοιράστηκε μέσω των social media φωτογραφίες από την «πρώτη» των διεθνών, με τους Μπράνκου Μπάντιο, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ντίνο Μήτογλου, Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, Ίζακ Μπόνγκα και Σιλβέιν Φρανσίσκο να κάνουν την εμφάνισή τους στο glass floor.

Δείτε την ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός: