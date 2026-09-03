Έκπληξη με Μαρσιάλ - Ψάχνεται για την επιστροφή!

Την επιστροφή του στην Premier League επιχειρεί να πετύχει ο Αντονί Μαρσιάλ, ο οποίος αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του μετά την αποχώρησή του από τη Μοντερέι.

Ο Γάλλος επιθετικός είχε φύγει από την ΑΕΚ το καλοκαίρι του 2025, ωστόσο ούτε η παρουσία του στο Μεξικό εξελίχθηκε όπως θα περίμενε. Ο Μαρσιάλ βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης κριτικής και ολοκλήρωσε την παρουσία του στη Μοντερέι με μόλις 20 συμμετοχές και ένα γκολ.

Παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη περίοδος δεν βοήθησε στην προσπάθειά του να ανακτήσει την αγωνιστική του κατάσταση, ο 30χρονος πλέον φορ εξακολουθεί να θέλει να επιστρέψει στο κορυφαίο επίπεδο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν αγγλικά Μέσα, οι εκπρόσωποι του Μαρσιάλ έχουν ξεκινήσει επαφές με ομάδες στην Αγγλία, αναζητώντας τον σύλλογο που θα του δώσει την ευκαιρία να επιστρέψει στην Premier League.

Μάλιστα, ανάμεσα στις ομάδες στις οποίες έχει προταθεί ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ βρίσκονται η Λιντς, η Κρίσταλ Πάλας και η Μπράιτον.