Παναθηναϊκός: Στο... κόλπο ο ΑΠΟΕΛ για Μπακασέτα

Στο μεταγραφικό ραντάρ του ΑΠΟΕΛ βρίσκεται ο Τάσος Μπακασέτας, με τα κυπριακά δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για έντονο ενδιαφέρον των «γαλαζοκίτρινων» για τον διεθνή μεσοεπιθετικό.

Η ομάδα της Λευκωσίας έχει εξετάσει σοβαρά την περίπτωση του 33χρονου άσου και φέρεται να έχει προχωρήσει τις σχετικές επαφές. Στον ΑΠΟΕΛ αναγνωρίζουν τον υψηλό βαθμό δυσκολίας της υπόθεσης, ωστόσο ο Μπακασέτας φέρεται να αποτελεί μία από τις βασικές επιλογές για την ενίσχυση του ρόστερ.

Η εμπειρία και η ποιότητα του Έλληνα ποδοσφαιριστή είναι τα στοιχεία που έχουν ξεχωρίσει στην κυπριακή ομάδα, η οποία θεωρεί πως η παρουσία του θα μπορούσε να προσφέρει άμεσα λύσεις στο σύνολο του Νίκου Παπαδόπουλου. Για τον λόγο αυτό, μία πιθανή απόκτησή του θα είχε ιδιαίτερη σημασία για τον ΑΠΟΕΛ.

Στην υπόθεση εμπλέκεται ενεργά και ο Ζήσης Βρύζας, ο οποίος φέρεται να συμμετέχει στις συζητήσεις και να επιχειρεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την επίτευξη συμφωνίας.

Ο Μπακασέτας έχει συμπληρώσει 100 συμμετοχές με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, έχοντας καταγράψει 20 γκολ και 10 ασίστ, ενώ το 2024 πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, μετά τη νίκη στον τελικό απέναντι στον Άρη.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκαθαρίσει αν το ενδιαφέρον του ΑΠΟΕΛ θα πάρει πιο επίσημη μορφή, με την κατάθεση πρότασης προς τον Παναθηναϊκό να αποτελεί το επόμενο πιθανό βήμα.