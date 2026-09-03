· Παρί Σεν Ζερμέν

Λουίς Ενρίκε: «Η Χρυσή Μπάλα πρέπει να πάει σε παίκτη της Παρί Σεν Ζερμέν» (vid)

Ξεκάθαρος σε δηλώσεις του ο προπονητής των Παριζιάνων.

Λουίς Ενρίκε: «Η Χρυσή Μπάλα πρέπει να πάει σε παίκτη της Παρί Σεν Ζερμέν» (vid)
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Την προτίμησή του για τον φετινό νικητή της Χρυσής Μπάλας εξέφρασε ο Λουίς Ενρίκε, ο οποίος θεωρεί πως το κορυφαίο ατομικό βραβείο του ποδοσφαίρου αξίζει να καταλήξει στα χέρια ποδοσφαιριστή της Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο τεχνικός των Παριζιάνων, μιλώντας για τη μεγάλη ατομική διάκριση, στάθηκε στην πορεία και την παρουσία των παικτών της ομάδας του, υποστηρίζοντας πως ένας εξ αυτών θα πρέπει να αναδειχθεί κορυφαίος της χρονιάς.

Η φετινή απονομή της Χρυσής Μπάλας είναι προγραμματισμένη για τις 26 Οκτωβρίου και θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο, όπου θα γίνει γνωστός ο διάδοχος του περσινού νικητή, Ουσμάν Ντεμπελέ.

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