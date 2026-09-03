ΠΑΟΚ: Πότε έρχεται Θεσσαλονίκη ο Ντιέγκο Κόστα

Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Ντιέγκο Κόστα στον ΠΑΟΚ, καθώς ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός αναμένεται στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Παρασκευής (4/9).

Ο 27χρονος στόπερ έχει προγραμματίσει να φτάσει στις 20:30, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει στη συνέχεια τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, θα ακολουθήσουν οι τελευταίες τυπικές διαδικασίες, ώστε να ολοκληρωθεί και επίσημα η ένταξή του στον «Δικέφαλο».

Η συμφωνία προβλέπει τον δανεισμό του μέχρι το τέλος της σεζόν, ενώ ο ΠΑΟΚ διατηρεί τη δυνατότητα να τον αποκτήσει με κανονική μεταγραφή, μέσω οψιόν αγοράς που μπορεί να φτάσει έως τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Οι διαπραγματεύσεις έχουν ουσιαστικά ολοκληρωθεί και πλέον απομένουν τα διαδικαστικά.