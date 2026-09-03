· Παναθηναϊκός

Ουναΐ: Ο άνθρωπος που σταμάτησε το χρόνο – Το ξεχωριστό video του Παναθηναϊκού

Ο Μαροκινός φόρεσε τη φανέλα, έδειξε με καμάρι το έμβλημα του «τριφυλλιού» κι όλα αυτά… σταματώντας τον χρόνο – Δείτε το video της ΠΑΕ. 

Ουναΐ: Ο άνθρωπος που σταμάτησε το χρόνο – Το ξεχωριστό video του Παναθηναϊκού
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Η επιστροφή του Αζεντίν Ουναΐ, αποτελεί λόγο ευτυχίας για τους Παναθηναϊκούς. Η «πράσινη» ΠΑΕ το γνωρίζει καλά και έτσι τον έκανε να φορέσει τη φανέλα της ομάδας, πριν έρθει η στιγμή που θα το κάνει για να μπει στο γήπεδο.

Ο Μαροκινός… σταμάτησε το χρόνο. Αυτό κάνει, όπως αναφέρει και το video της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, με τον Ουναΐ στο προπονητικό κέντρο της ομάδας.

Δείτε το video:

https://www.instagram.com/reel/Dc1KJRdMQye/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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