Ουναΐ: Ο άνθρωπος που σταμάτησε το χρόνο – Το ξεχωριστό video του Παναθηναϊκού
Ο Μαροκινός φόρεσε τη φανέλα, έδειξε με καμάρι το έμβλημα του «τριφυλλιού» κι όλα αυτά… σταματώντας τον χρόνο – Δείτε το video της ΠΑΕ.
Η επιστροφή του Αζεντίν Ουναΐ, αποτελεί λόγο ευτυχίας για τους Παναθηναϊκούς. Η «πράσινη» ΠΑΕ το γνωρίζει καλά και έτσι τον έκανε να φορέσει τη φανέλα της ομάδας, πριν έρθει η στιγμή που θα το κάνει για να μπει στο γήπεδο.
Ο Μαροκινός… σταμάτησε το χρόνο. Αυτό κάνει, όπως αναφέρει και το video της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, με τον Ουναΐ στο προπονητικό κέντρο της ομάδας.
Δείτε το video:
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