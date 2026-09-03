Ουναΐ: Ο άνθρωπος που σταμάτησε το χρόνο – Το ξεχωριστό video του Παναθηναϊκού

Η επιστροφή του Αζεντίν Ουναΐ, αποτελεί λόγο ευτυχίας για τους Παναθηναϊκούς. Η «πράσινη» ΠΑΕ το γνωρίζει καλά και έτσι τον έκανε να φορέσει τη φανέλα της ομάδας, πριν έρθει η στιγμή που θα το κάνει για να μπει στο γήπεδο.

Ο Μαροκινός… σταμάτησε το χρόνο. Αυτό κάνει, όπως αναφέρει και το video της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, με τον Ουναΐ στο προπονητικό κέντρο της ομάδας.

Δείτε το video: