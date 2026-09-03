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Ανακοινώθηκε ο δανεισμός του Ανάς Ζαρουρί από την Κολόμπους Κρου

Στο MLS για λογαριασμό της Κολόμπους Κρου μετακομίζει ο Ανάς Ζαρουρί, με τους Αμερικάνους να ανακοινώνουν τον δανεισμό του Μαροκινού εξτρέμ από τον Παναθηναϊκό.

Ανακοινώθηκε ο δανεισμός του Ανάς Ζαρουρί από την Κολόμπους Κρου
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Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο Ανάς Ζαρουρί, με την Κολόμπους Κρου να ανακοινώνει επίσημα την απόκτηση του Μαροκινού εξτρέμ με τη μορφή δανεισμού.

Οι «πράσινοι» ήρθαν σε πλήρη συμφωνία με την ομάδα του MLS για τον δανεισμό του 25χρονου μεσοεπιθετικού για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, με τη συμφωνία των δύο πλευρών να περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς για το ερχόμενο καλοκαίρι.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγο καιρό μετά την απόκτησή του από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είχε δαπανήσει περίπου 2,8 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει από τη γαλλική Λανς.

Στη θητεία του με τη φανέλα του «τριφυλλιού», ο Μαροκινός εξτρέμ κατέγραψε συνολικά 50 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας απολογισμό 8 γκολ και 4 ασίστ.

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