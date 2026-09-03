Φιλική ήττα για τη Φενέρμπαχτσε πριν από το ματς με τον Ολυμπιακό

Με ήττα ολοκλήρωσε η Φενέρμπαχτσε τα φιλικά προετοιμασίας της, καθώς ηττήθηκε με 80-67 από την Γκεζτέπε, μία ημέρα πριν από το σημαντικό τεστ απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους εκμεταλλεύτηκε την αναμέτρηση προκειμένου να δώσει χρόνο σε νέα πρόσωπα και να ανοίξει αρκετά το ροτέισον. Η επιλογή αυτή, ωστόσο, επηρέασε την εικόνα της τουρκικής ομάδας, η οποία από νωρίς βρέθηκε να κυνηγά στο σκορ.

Η Γκεζτέπε είχε τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και κατάφερε να κερδίσει και τις τέσσερις περιόδους, χτίζοντας σταδιακά τη διαφορά που της επέτρεψε να φτάσει χωρίς ιδιαίτερη πίεση στην τελική επικράτηση.

Πλέον, η Φενέρμπαχτσε στρέφει την προσοχή της στον Ολυμπιακό, τον οποίο θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή (4/9, 21:00) στο διεθνές τουρνουά που διεξάγεται στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Τα δεκάλεπτα: 16-23, 32-40, 51-62, 67-80.