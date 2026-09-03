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Ολυμπιακός: Τότε φτάνει στην Αθήνα ο Μπέιλι

Ο Λέον Μπέιλι ετοιμάζεται να πατήσει ελληνικό έδαφος για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Ολυμπιακός: Τότε φτάνει στην Αθήνα ο Μπέιλι
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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την άφιξη του Λέον Μπέιλι στην Ελλάδα, με τον Τζαμαϊκανό εξτρέμ να αναμένεται στην Αθήνα τα ξημερώματα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Ο 29χρονος άσος έχει προγραμματίσει την άφιξή του στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 00:15, ώστε στη συνέχεια να περάσει από τις απαραίτητες διαδικασίες και να τεθεί και τυπικά στη διάθεση των «ερυθρόλευκων».

Οι δύο πλευρές έχουν ήδη δώσει τα χέρια για συνεργασία διάρκειας τεσσάρων ετών. Ο Ολυμπιακός, μάλιστα, προχώρησε σε σημαντική οικονομική επένδυση για να εξασφαλίσει την απόκτηση του Μπέιλι από την Άστον Βίλα.

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