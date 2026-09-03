Super League: Κοντά σε ανταλλαγή εισιτηρίων για τα μεταξύ τους παιχνίδια Άρης και Ηρακλής

Ένα μήνυμα που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα δεδομένα του ελληνικού ποδοσφαίρου έστειλαν οι φίλαθλοι του Άρη και του Ηρακλή, καθώς οι δύο πλευρές συμφώνησαν να υπάρχει παρουσία οπαδών και στα δύο μεταξύ τους παιχνίδια.

Η επικοινωνία ανάμεσα στους φιλάθλους των δύο ομάδων έγινε σε εξαιρετικό κλίμα και είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξει συμφωνία για ανταλλαγή εισιτηρίων τόσο στην αναμέτρηση του πρώτου γύρου όσο και σε εκείνη του δεύτερου.

Πρόκειται για μία κίνηση που αποκτά ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι οι οργανωμένες μετακινήσεις φιλάθλων έχουν περιοριστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και πλέον αποτελούν σπάνιο φαινόμενο στα ελληνικά γήπεδα.

Οι φίλαθλοι του Ηρακλή, άλλωστε, είχαν πρόσφατα ταξιδέψει για να στηρίξουν την ομάδα τους στην «Allwyn Arena», δείχνοντας πως υπάρχει διάθεση για επιστροφή σε ένα διαφορετικό μοντέλο εξέδρας και αθλητικής συνύπαρξης.