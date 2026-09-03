Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου: «Φρεσκάρει» την ενδεκάδα ο Νίστρουπ

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Νίκη Βόλου για την 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου. Λίγες μέρες μετά το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, αλλά και πριν το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ για τη Super League.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ όπως αναμενόταν προχωρά σε αλλαγές στο βασικό σχήμα. Διατηρώντας τους δύο επιθετικούς.

Ο Πένια κάτω απ’ τα δοκάρια. Στην άμυνα δεξιά ο Κάτρης και αριστερά ο Κυριακόπουλος. Πάλμερ-Μπράουν και Φαν Ντρόνγκελεν στα στόπερ. Κοντούρης και Κάνγκουα οι δύο του άξονα της μεσαίας γραμμής.

Γιάγκουσιτς και Πελίστρι στα άκρα, με τους Ραστόντερ και Ντέσερς στην επίθεση.