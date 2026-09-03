· Αντάλιασπορ

Στην Αντάλιασπορ ο Φώτης Ψεύτης

Στην τουρκική Αντάλιασπορ, ως δανεικός από τη Λουγκάνο θα συνεχίσει την καριέρα του ο 23χρονος Έλληνας πορτιέρο, Φώτης Ψεύτης.

Στην Αντάλιασπορ ο Φώτης Ψεύτης
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Την εστία της Αντάλιασπορ θα υπερασπίζεται ο Φώτης Ψεύτης, με την τουρκική ομάδα να ανακοινώνει τον δανεισμό του Έλληνα γκολκίπερ από τη Λουγκάνο.

Την περυσινή σεζόν, ο 23χρονος είχε παραχωρηθεί και πάλι δανεικός από τους Ελβετούς στην Αλεμάνια Άαχεν, πραγματοποιώντας συνολικά 18 συμμετοχές και κρατώντας σε 4 περιπτώσεις «clean sheet».

Το συμβόλαιο του Ψεύτη με τη Λουγκάνο εκπνέει το καλοκαίρι του 2028, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία βάσει Transfermarkt ανέρχεται στις 200 χιλιάδες ευρώ.

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