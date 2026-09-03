Στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ ο Γκαετάν Λαμπόρντ (vid)

Στην ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής στοχεύει ο ΠΑΟΚ, με τον Γκαετάν Λαμπόρντ να βρίσκεται ψηλά στη μεταγραφική λίστα των «ασπρόμαυρων».

Ο έμπειρος Γάλλος επιθετικός προέρχεται από μια εντυπωσιακή χρονιά στη Σαουδική Αραβία με τη φανέλα της Αλ Ντιρίγια. Σε συνολικά 35 αναμετρήσεις και 3.165 λεπτά συμμετοχής, ο Λαμπόρντ σημείωσε 28 γκολ, ενώ μοίρασε και 5 ασίστ. Τη φετινή σεζόν έχει καταγράψει μέχρι στιγμής 3 συμμετοχές χωρίς να έχει βρει ακόμα δίχτυα.

Ο Λαμπόρντ ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από την ακαδημία της Μπορντό το 2008 και αφότου αποκόμισε εμπειρίες ως δανεικός σε Ρεντ Σταρ, Μπρεστ και Κλερμόν, καθιερώθηκε στους «Γιρονδίνους».

Μεταξύ άλλων έχει αγωνιστεί σε ομάδες όπως η Μονπελιέ, η Νις και η Ρεν, από την οποία αποχώρησε το καλοκαίρι του 2025 έναντι 4 εκατομμυρίων.