Παναθηναϊκός - Νίκη Βόλου: Στο ΟΑΚΑ ο Ουναΐ - Έδωσε την πρώτη φανέλα του σε φίλαθλο (video, pics)
Ο Αζεντίν Ουναΐ βρίσκεται στο ΟΑΚΑ για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Νίκη Βόλου.
Ο Παναθηναϊκός πυροδότησε τη... βόμβα του καλοκαιριού, ολοκληρώνοντας τη μεταγραφή του Αζεντίν Ουναΐ.
Ο Μαροκινός χαφ βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης (3/9) στις κερκίδες του ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσει από κοντά τις προσπάθειες της ομάδας του κόντρα στην Νίκη Βόλου για το Κύπελλο Ελλάδας.
Αρχικά προσπάθησε να έχει διακριτική παρουσία, αλλά μόλις έγινε αντιληπτός από τον κόσμο της ομάδας αποθεώθηκε.
Δείτε φωτογραφίες:
Μάλιστα, κατά την άφιξή του έκανε έκπληξη στον φίλαθλο που παρήγγειλε πρώτος τη φανέλα του Ουναΐ, παραδίδοντάς τη ο ίδιος!
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