Παναθηναϊκός - Νίκη Βόλου: Στο ΟΑΚΑ ο Ουναΐ - Έδωσε την πρώτη φανέλα του σε φίλαθλο (video, pics)

Ο Αζεντίν Ουναΐ βρίσκεται στο ΟΑΚΑ για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Νίκη Βόλου.

Παναθηναϊκός - Νίκη Βόλου: Στο ΟΑΚΑ ο Ουναΐ - Έδωσε την πρώτη φανέλα του σε φίλαθλο (video, pics)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός πυροδότησε τη... βόμβα του καλοκαιριού, ολοκληρώνοντας τη μεταγραφή του Αζεντίν Ουναΐ.

Ο Μαροκινός χαφ βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης (3/9) στις κερκίδες του ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσει από κοντά τις προσπάθειες της ομάδας του κόντρα στην Νίκη Βόλου για το Κύπελλο Ελλάδας.

Αρχικά προσπάθησε να έχει διακριτική παρουσία, αλλά μόλις έγινε αντιληπτός από τον κόσμο της ομάδας αποθεώθηκε.

Δείτε φωτογραφίες:

Μάλιστα, κατά την άφιξή του έκανε έκπληξη στον φίλαθλο που παρήγγειλε πρώτος τη φανέλα του Ουναΐ, παραδίδοντάς τη ο ίδιος!

COMMENTS
LATEST NEWS
22:29 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου: Ο Ταμπόρδα… έλυσε το «Γόρδιο δεσμό» (Video)

21:55 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

FIFA: Στο πλευρό του Ινφαντίνο ο Ετό

21:37 ΣΠΟΡ

Καραλής για το παγκόσμιο ρεκόρ: «Μια μέρα μπορεί να γίνει…»

21:24 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Νίκη Βόλου: Σκόραρε ο Ντέσερς, ακυρώθηκε μέσω VAR το γκολ (video)

21:16 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Νίκη Βόλου: Με το περιβραχιόνιο του αρχηγού ο 20χρονος Κάτρης (video)

21:08 GREEK BASKET LEAGUE

Άρης: Πρώτη προπόνηση για τον Βασίλη Σπανούλη (vid)

20:49 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Νίκη Βόλου: Στο ΟΑΚΑ ο Ουναΐ - Έδωσε την πρώτη φανέλα του σε φίλαθλο (video, pics)

20:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - Νίκη Βόλου

20:39 SUPER LEAGUE

Στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ ο Γκαετάν Λαμπόρντ (vid)

20:23 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στην Αντάλιασπορ ο Φώτης Ψεύτης

19:59 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου: «Φρεσκάρει» την ενδεκάδα ο Νίστρουπ

19:36 ΣΠΟΡ

Ο αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στους «32» του US Open

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας