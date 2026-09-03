Καραλής για το παγκόσμιο ρεκόρ: «Μια μέρα μπορεί να γίνει…»

Στο Diamond League των Βρυξελλών, αναμένεται μια ακόμη μεγάλη «μάχη» στο άλμα επί κοντώ. Ο Εμμανουήλ Καραλής, κόντρα στο θαύμα του αθλήματος, τον Μόντο Ντουπλάντις.

Ο Έλληνας κορυφαίος άλτης, μίλησε για την πίεση που βάζει ο ένας αθλητής στον άλλον, τη φιλία τους, αλλά και το παγκόσμιο ρεκόρ που ίσως έρθει γι’ αυτόν μια μέρα.

Οι δηλώσεις του Καραλή:

«Ακόμα και αν έκανα παγκόσμιο ρεκόρ, θα μπορούσα να τερματίσω δεύτερος. Πηδώντας πάνω από 6 μέτρα, μπορείς να βρεθείς τέταρτος ή πέμπτος».

Για τον στόχο του παγκοσμίου ρεκόρ: «Δεν τα κατάφερα, αλλά ένιωσα ότι οι προσπάθειες ήταν καλές. Μια μέρα μπορεί να γίνει».

Για τον Ντουπλάντις: «Χαίρομαι που ζω στην εποχή του. Ο Μόντο δείχνει σε όλους τι είναι δυνατό. Έχει σπάσει ψυχικά εμπόδια για μένα και για πολλούς άλλους. Με πιέζει, αλλά τον πιέζω και εγώ να γίνει καλύτερος».

Για τον τελικό: «Αυτός είναι πιο γρήγορος, εγώ πιο δυνατός. Δεν υπάρχει ένας σωστός τρόπος να γίνεις κορυφαίος στο επί κοντώ. Θέλω να κερδίζω αγώνες και μετάλλια. Είμαστε αντίπαλοι, αλλά πάνω απ’ όλα φίλοι. Ό,τι και αν γίνει την Παρασκευή, μετά θα πιούμε ένα ωραίο ποτήρι κρασί μαζί».

Ντουπλάντις: «Ωραίο να έχεις φίλο που σε κάνει καλύτερο»

Από την πλευρά του ο Μόντο Ντουπλάντις τόνισε πως πλέον οι αγώνες του δεν είναι όπως παλιά, λόγω του Εμμανουήλ Καραλή και της ανόδου του. Συμπληρώνοντας πάντως, πως είναι ωραίο να σε κάνει καλύτερο ένας φίλος σου:

Για τον τελικό και τον ανταγωνισμό με τον Καραλή: «Δεν είναι πια αρκετό να κάνω τον αγώνα μου όπως παλιά. Με τον Εμμανουήλ πρέπει να είμαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Πρέπει να αγωνίζομαι πραγματικά, όχι απλώς να κυνηγάω ρεκόρ. Νομίζω ότι αύριο θα χρειαστώ τουλάχιστον ρεκόρ αγώνα για να κερδίσω».

Για την πίεση από τον Έλληνα Ολυμπιονίκη: «Είναι ωραίο να έχεις έναν φίλο που σε κάνει καλύτερο. Ο Εμμανουήλ είναι σε απίστευτη κατάσταση και με πιέζει με τρόπο που είχα χρόνια να νιώσω. Ο κόσμος δεν θέλει μόνο να βλέπει ρεκόρ. Θέλει να βλέπει μάχες. Και ο Καραλής φέρνει ακριβώς αυτό. Αν το πάρει ο Καραλής, θα είναι περίεργο συναίσθημα, αλλά και όμορφο. Τα ρεκόρ είναι φευγαλέα. Οι μάχες και οι νίκες μένουν».