Σεσκ Φάμπρεγκας: Η ειδική ρήτρα που έχει συμπεριλάβει στο συμβόλαιό του με την Κόμο

Ο Σέσκ Φάμπρεγκας που διαγράφει μια αξιοπρόσεκτη καριέρα στον πάγκο της Κόμο από το 2023 όταν ανέλαβε τις τύχες της Ιταλικής ομάδας στη δεύτερη κατηγορίας της Ιταλίας τότε, αποτελεί έναν από τους πιο περιζήτητους προπονητές της νέας γενιάς.

Δεν είναι λίγες οι φορές μάλιστα που το όνομά του έχει συνδεθεί με πάγκους κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων. Ο ίδιος μάλιστα έχει φροντίσει να εξασφαλίσει το προπονητικό του μέλλον σε περίπτωση που θελήσει να φύγει από την Κόμο, δίνοντας προτεραιότητα σε συγκεκριμένες ομάδες.

Ο Φάμπρεγκας στο συμβόλαιό του με την Κόμο, έχει συμπεριλάβει μια ειδική ρήτρα που του επιτρέπει να αποχωρήσει από την Ιταλική ομάδα και να πάει στις Άρσεναλ, Μπαρτσελόνα και Τσέλσι, χωρίς αυτές να χρειαστεί να διαπραγματευτούν με την Κόμο για την αποχώρηση του Ισπανού.

Ο Φάμπρεγκας έχει συνδέσει σημαντικό μέρος της ποδοσφαιρικής του καριέρας και με τους τρεις συλλόγους, γεγονός που εξηγεί και την ειδική πρόβλεψη που έχει συμπεριληφθεί στη συμφωνία του με την ιταλική ομάδα.

Έτσι, εφόσον κάποια από τις τρεις ομάδες αποφασίσει να κινηθεί για την πρόσληψή του, θα μπορεί να καταβάλει το συμφωνημένο ποσό της ρήτρας και να τον αποκτήσει απευθείας, χωρίς να χρειάζεται προηγούμενη συμφωνία με την Κόμο.