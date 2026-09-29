Ελλάδα - Ολλανδία: Ο Ιταλός Γκουίντα θα σφυρίξει το ματς της Τούμπας

Γνωστός έγινε ο διαιτητής που θα διευθύνει την κρίσιμη αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία για την 3η αγωνιστική του 2ου ομίλου της League A του Nations League (01/10, 21:45)

Πρόκειται για τον Ιταλό Μάρκο Γκουίντα, κατηγορίας Elite, ο οποίος στο παρελθόν έχει «σφυρίξει» αναμετρήσεις τόσο του Ολυμπιακού όσο και του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη.

Βοηθοί του Γκουίντα, θα είναι οι συμπατριώτες του Τζουζέπε Περότι και Τζιόρτζιο Περέτι, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Φάμπιο Μαρέσκα. Στο VAR θα βρεθούν οι επίσης Ιταλοί, Ντανιέλε Κίφι και Βαλέριο Μαρίνι.

Στο παρελθόν είχε διευθύνει και τον αγώνα της Εθνικής στο Ισπανία-Ελλάδα 1-1 για τα προκριματικά του Μουντιάλ στις 25/3/2021.