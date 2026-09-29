Προκριματικά Euro 2028: Η πορεία στο Nations League φέρνει την Ελλάδα στο Α’ γκρουπ δυναμικότητας

Η θέση της Εθνικής στον όμιλο του Nations League επηρεάζει το γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του Euro 2028, με την Ελλάδα να βρίσκεται με τα τωρινά δεδομένα στο πρώτο. 

Προκριματικά Euro 2028: Η πορεία στο Nations League φέρνει την Ελλάδα στο Α’ γκρουπ δυναμικότητας
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Η Εθνική Ελλάδας βρίσκεται στο επίκεντρο μετά τη μεγάλη εκτός έδρας νίκη στο Άουγκσμπουργκ και, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, παραμένει στην κορυφή του ομίλου της στο Nations League.

Η πορεία της στη διοργάνωση έχει άμεση σχέση και με την παρουσία της στα προκριματικά του Euro 2028. Σε περίπτωση που η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ολοκληρώσει την παρουσία της στην πρώτη τριάδα του ομίλου, τότε θα τοποθετηθεί στο Α’ γκρουπ δυναμικότητας. Αντίθετα, σε περίπτωση που υποχωρήσει στην τέταρτη θέση, η Ελλάδα θα βρεθεί στο Β’ γκρουπ.

Με τα τωρινά δεδομένα, τα γκρουπ δυναμικότητας διαμορφώνονται ως εξής:

Pot 1

  • Ισπανία
  • Γαλλία
  • Πορτογαλία
  • Ολλανδία
  • Ελλάδα
  • Αγγλία
  • Κροατία
  • Δανία
  • Νορβηγία
  • Βέλγιο
  • Ιταλία
  • Γερμανία

Pot 2

  • Σερβία
  • Τουρκία
  • Ουαλία
  • Τσεχία
  • Ελβετία
  • Σουηδία
  • Αυστρία
  • Ουκρανία
  • Βοσνία & Ερζεγοβίνη
  • Σκωτία
  • Βόρεια Ιρλανδία
  • Κόσοβο

Pot 3

  • Ιρλανδία
  • Ουγγαρία
  • Σλοβενία
  • Πολωνία
  • Γεωργία
  • Σκόπια
  • Ρουμανία
  • Ισραήλ
  • Μαυροβούνιο
  • Σλοβακία
  • Αλβανία
  • Λουξεμβούργο

Pot 4

  • Ισλανδία
  • Φινλανδία
  • Εσθονία
  • Καζακστάν
  • Αρμενία
  • Λευκορωσία
  • Βουλγαρία
  • Νησιά Φερόε
  • Κύπρος
  • Λετονία
  • Μολδαβία
  • Σαν Μαρίνο

Pot 5

  • Αζερμπαϊτζάν
  • Μάλτα
  • Λιθουανία
  • Ανδόρα
  • Γιβραλτάρ
  • Λιχτενστάιν
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