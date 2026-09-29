Προκριματικά Euro 2028: Η πορεία στο Nations League φέρνει την Ελλάδα στο Α’ γκρουπ δυναμικότητας

Η Εθνική Ελλάδας βρίσκεται στο επίκεντρο μετά τη μεγάλη εκτός έδρας νίκη στο Άουγκσμπουργκ και, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, παραμένει στην κορυφή του ομίλου της στο Nations League.

Η πορεία της στη διοργάνωση έχει άμεση σχέση και με την παρουσία της στα προκριματικά του Euro 2028. Σε περίπτωση που η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ολοκληρώσει την παρουσία της στην πρώτη τριάδα του ομίλου, τότε θα τοποθετηθεί στο Α’ γκρουπ δυναμικότητας. Αντίθετα, σε περίπτωση που υποχωρήσει στην τέταρτη θέση, η Ελλάδα θα βρεθεί στο Β’ γκρουπ.

Με τα τωρινά δεδομένα, τα γκρουπ δυναμικότητας διαμορφώνονται ως εξής:

Pot 1

Ισπανία

Γαλλία

Πορτογαλία

Ολλανδία

Ελλάδα

Αγγλία

Κροατία

Δανία

Νορβηγία

Βέλγιο

Ιταλία

Γερμανία

Pot 2

Σερβία

Τουρκία

Ουαλία

Τσεχία

Ελβετία

Σουηδία

Αυστρία

Ουκρανία

Βοσνία & Ερζεγοβίνη

Σκωτία

Βόρεια Ιρλανδία

Κόσοβο

Pot 3

Ιρλανδία

Ουγγαρία

Σλοβενία

Πολωνία

Γεωργία

Σκόπια

Ρουμανία

Ισραήλ

Μαυροβούνιο

Σλοβακία

Αλβανία

Λουξεμβούργο

Pot 4

Ισλανδία

Φινλανδία

Εσθονία

Καζακστάν

Αρμενία

Λευκορωσία

Βουλγαρία

Νησιά Φερόε

Κύπρος

Λετονία

Μολδαβία

Σαν Μαρίνο

Pot 5