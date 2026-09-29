Προκριματικά Euro 2028: Η πορεία στο Nations League φέρνει την Ελλάδα στο Α’ γκρουπ δυναμικότητας
Η θέση της Εθνικής στον όμιλο του Nations League επηρεάζει το γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του Euro 2028, με την Ελλάδα να βρίσκεται με τα τωρινά δεδομένα στο πρώτο.
Η Εθνική Ελλάδας βρίσκεται στο επίκεντρο μετά τη μεγάλη εκτός έδρας νίκη στο Άουγκσμπουργκ και, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, παραμένει στην κορυφή του ομίλου της στο Nations League.
Η πορεία της στη διοργάνωση έχει άμεση σχέση και με την παρουσία της στα προκριματικά του Euro 2028. Σε περίπτωση που η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ολοκληρώσει την παρουσία της στην πρώτη τριάδα του ομίλου, τότε θα τοποθετηθεί στο Α’ γκρουπ δυναμικότητας. Αντίθετα, σε περίπτωση που υποχωρήσει στην τέταρτη θέση, η Ελλάδα θα βρεθεί στο Β’ γκρουπ.
Με τα τωρινά δεδομένα, τα γκρουπ δυναμικότητας διαμορφώνονται ως εξής:
Pot 1
- Ισπανία
- Γαλλία
- Πορτογαλία
- Ολλανδία
- Ελλάδα
- Αγγλία
- Κροατία
- Δανία
- Νορβηγία
- Βέλγιο
- Ιταλία
- Γερμανία
Pot 2
- Σερβία
- Τουρκία
- Ουαλία
- Τσεχία
- Ελβετία
- Σουηδία
- Αυστρία
- Ουκρανία
- Βοσνία & Ερζεγοβίνη
- Σκωτία
- Βόρεια Ιρλανδία
- Κόσοβο
Pot 3
- Ιρλανδία
- Ουγγαρία
- Σλοβενία
- Πολωνία
- Γεωργία
- Σκόπια
- Ρουμανία
- Ισραήλ
- Μαυροβούνιο
- Σλοβακία
- Αλβανία
- Λουξεμβούργο
Pot 4
- Ισλανδία
- Φινλανδία
- Εσθονία
- Καζακστάν
- Αρμενία
- Λευκορωσία
- Βουλγαρία
- Νησιά Φερόε
- Κύπρος
- Λετονία
- Μολδαβία
- Σαν Μαρίνο
Pot 5
- Αζερμπαϊτζάν
- Μάλτα
- Λιθουανία
- Ανδόρα
- Γιβραλτάρ
- Λιχτενστάιν