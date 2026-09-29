Μπάγερν Μονάχου: «Σπάει» τα ταμεία για να αποκτήσει από την Μπαρτσελόνα τον Όλμο
Η Μπάγερν Μονάχου θέλει να πείσει τον Όλμο να επιστρέψει στη Bundesliga
Η διοίκηση της Μπάγερν Μονάχου κινείται για την απόκτηση του Ντάνι Ολμο από την Μπαρτσελόνα, στην χειμερινή μεταγραφική περίοδο, σύμφωνα με την ισπανική αθλητική εφημερίδα «Sport».
Ο 28χρονος Ισπανός διεθνής μέσος «ανταγωνίζεται» με τον Φερμίν Λόπεθ για μία θέση βασικού στην 11άδα της Μπαρτσελόνα και σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα η πρωταθλήτρια Γερμανίας έχει ήδη προσεγγίσει τον ατζέντη του και ετοιμάζει πρόταση 80 εκατ. ευρώ για να πάρει τα δικαιώματα του από την ομάδα της Καταλονίας.
Ο Ολμο είναι θετικός στην επιστροφή του στην μπουντεσλίγκα, στην οποία αγωνίστηκε για τέσσερα χρόνια με τη φανέλα της Λειψίας (2020-24), έχοντας 17 γκολ σε 107 συμμετοχές.