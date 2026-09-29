Άρης: Πρεμιέρα στο Eurocup κόντρα στη Λε Μαν – Η ώρα και το κανάλι

Η αναμέτρηση αποτελεί το πρώτο επίσημο παιχνίδι των «κιτρινόμαυρων» για τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Ο στόχος της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη είναι να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται στη διοργάνωση, με την παρουσία στον τελικό να έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς προσφέρει εισιτήριο για την επόμενη EuroLeague.

Για τον Σπανούλη, το αποψινό παιχνίδι έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς θα πραγματοποιήσει το επίσημο ντεμπούτο του στον πάγκο του Άρη, αλλά και στο EuroCup. Μέχρι σήμερα, ο Έλληνας τεχνικός είχε εργαστεί σε ομάδες της EuroLeague, όπως η Μονακό, αλλά και του BCL, με το Περιστέρι.

Το Λε Μαν – Άρης είναι προγραμματισμένο για τις 21:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports4HD

Οι απουσίες και η αποστολή

Ο Σπανούλης δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Γιόβιτς, Πουλιανίτη και Τανούλη, οι οποίοι είχαν χάσει μεγάλο μέρος της προετοιμασίας και των φιλικών του Άρη, με αποτέλεσμα ο τεχνικός των «κιτρινόμαυρων» να έχει στη διάθεσή του την καλύτερη δυνατή σύνθεση με βάση τα δεδομένα των τελευταίων εβδομάδων.

Η αποστολή του Άρη αποτελείται από 13 παίκτες: Ελάιζι Μήτρου-Λονγκ, Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ, Βασίλης Τολιόπουλος, Νένο Ντιμιτρίεβιτς, Λευτέρης Μποχωρίδης, Ματ Μόργκαν, Ι Τζέι Λιντέλ, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κεμ Μπιρτς, Άνταμ Μοκόκα και Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου.

Από την πλευρά της, η Λε Μαν προέρχεται από σημαντική εκτός έδρας νίκη στο γαλλικό πρωτάθλημα, καθώς επικράτησε 103-97 της Γκραβελίν. Πρώτος σκόρερ της ήταν ο Κάρλος Στιούαρτ με 29 πόντους.