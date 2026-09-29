Συγκλονιστική εξομολόγηση του Βοζίνια: «Έχω χάσει την ηρεμία μου - Θέλω την παλιά μου ζωή πίσω»

Σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση προχώρησε ο τερματοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου που αναμφίβολα υπήρξε ένας από τους αναπάντεχους πρωταγωνιστές του Μουντιάλ το καλοκαίρι που πέρασε, Βοζίνια, ο οποίος είπε πως έχει χάσει πλέον κάθε αίσθηση ιδιωτικής ζωής.

Ο 40χρονος τερματοφύλακας που συστήθηκε στον ποδοσφαιρικό κόσμο κατά την διάρκειας της πρεμιέρας του Κάπο Βέρντε στο Μουντιάλ, όταν κατόρθωσε με τις συγκλονιστικές του επεμβάσεις να κρατήσει την μετέπειτα πρωταθλήτρια κόσμου Ισπανία στο μηδέν, ενώ στα νοκ άουτ είπε πολλαπλά «όχι» στον Μέσι και την Αργεντινή, προτού η ομάδα του αποκλειστεί.

Μετά το Μουντιάλ ο Βοζίνια πήρε μεταγραφή στην Κόλο Κόλο, ενώ εν μία νυκτί είδε τον λογαριασμό του στο Ιnstagram να «πλημμυρίζει» με εκατομμύρια followers, ωστόσο σε πρόσφατες δηλώσεις του ο 40χρονος δήλωσε πως όλη αυτή η ξαφνική φήμη δεν είναι κάτι που απολαμβάνει.

«Έχω χάσει την ηρεμία και τη γαλήνη μου. Δεν έχω πια καθόλου ιδιωτική ζωή. Πηγαίνω σε ένα εστιατόριο και πάντα υπάρχει κάποιος που θέλει να βγάλει φωτογραφία μαζί μου ή να μου ζητήσει αυτόγραφο. Ή, ακόμα χειρότερα, κάποιος με βιντεοσκοπεί. Δεν νομίζω ότι μπορώ να κάνω κάτι γι’ αυτό», δήλωσε αρχικά ο Βοζίνια.

Επίσης, ο Βοζίνια συμπλήρωσε: «Πολλοί άνθρωποι θέλουν να γίνουν διάσημοι αλλά βλέπουν μόνο τη θετική πλευρά αυτής της πραγματικότητας. Για να είμαι ειλικρινής, αν μου πρότειναν να διαλέξω ανάμεσα στη ζωή που έχω σήμερα και τη ζωή που είχα πριν, θα επέλεγα εκείνη που είχα πριν».