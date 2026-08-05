Δικαιώθηκε στα 40 του ο Βοζίνια - «Πάντα πίστευα ότι είμαι παίκτης για μεγάλο σύλλογο»

Ο τερματοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου, Βοζίνια, δήλωσε ότι πάντα πίστευε πως άξιζε να αγωνιστεί σε έναν μεγάλο σύλλογο, μετά τις εξαιρετικές εμφανίσεις του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, που του χάρισαν μεταγραφή στη Χιλιανή Κόλο-Κόλο.

Ο 40χρονος, ο οποίος έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, είχε καθοριστική συμβολή στην πορεία του μικρού αφρικανικού νησιωτικού κράτους μέχρι τη φάση των «32», όπου αποκλείστηκε έπειτα από οριακή ήττα από την Αργεντινή.

Ο Βοζίνια υπέγραψε στην Κόλο-Κόλο, η οποία έχει κατακτήσει αριθμό-ρεκόρ 34 πρωταθλημάτων Χιλής, μετά την αποχώρησή του από τη Χάβες της δεύτερης κατηγορίας της Πορτογαλίας. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε συλλόγους της Αγκόλας, της Κύπρου, της Μολδαβίας και της Σλοβακίας.

«Παρότι αγωνιζόμουν σε μικρότερα πρωταθλήματα και σε συλλόγους που δεν θεωρούνταν ακριβώς μεγάλοι, μέσα μου έλεγα πάντα ότι ήμουν παίκτης για "μεγάλο σύλλογο"», δήλωσε ο Βοζίνια στους δημοσιογράφους.

«Έτσι, όταν με κάλεσε η Κόλο-Κόλο, δεν υπήρχε καμία αμφιβολία. Από την πρώτη στιγμή ήξερα πού ήθελα να αγωνιστώ. Δέχθηκα πολλές προτάσεις, αλλά η Κόλο-Κόλο ήταν πάντα η πρώτη μου επιλογή».

Στην πρώτη συμμετοχή του Πράσινου Ακρωτηρίου σε Παγκόσμιο Κύπελλο, η ομάδα απέσπασε ισοπαλία 0-0 από την μετέπειτα παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία. Αναδείχθηκε επίσης ισόπαλη με τη δις παγκόσμια πρωταθλήτρια Ουρουγουάη και τη Σαουδική Αραβία, τερματίζοντας στη δεύτερη θέση του 8ου ομίλου.

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί στο ποδόσφαιρο, αλλά αυτό ανήκει πλέον στο παρελθόν», είπε.

«Το να βρίσκομαι εδώ εκπροσωπώντας την Κόλο-Κόλο, έναν τεράστιο σύλλογο με πλούσια ιστορία, είναι η κορυφαία στιγμή της καριέρας μου σε συλλογικό επίπεδο».