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Ολυμπιακός: «Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με Σπόρτινγκ για Μπραγκάνσα»

Σύμφωνα με δημοσίευμα της A Bola ο Ολυμπιακός κλείνει άμεσα τον Ντανιέλ Μπραγκάνσα για ένα ποσό μεταξύ 8 και 10 εκατομμυρίων ευρώ.

Ολυμπιακός: «Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με Σπόρτινγκ για Μπραγκάνσα»
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Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις συζητήσεις για τη μεταγραφή του Ντανιέλ Μπραγκάνσα.

Ο Πορτογάλος χαφ έχει συμβόλαιο με τη Σπόρτινγκ έως το 2027, όμως φαίνεται πως δεν υπολογίζεται από τον Ρουι Μπόρζες, με αποτέλεσμα ο σύλλογος της Λισαβόνας να ψάχνεται για την παραχώρησή του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της A Bola, ο 27χρονος πρόκειται να κλείσει άμεσα στους «ερυθρόλευκους», με ένα ποσό που κυμαίνεται στα 8-10 εκατομμύρια ευρώ, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Και ο Ντάνιελ Μπραγκάνσα βρίσκεται κοντά στην αποχώρησή του από τη Σπόρτινγκ. Ο μέσος, βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό και η μεταγραφή ενδέχεται να φτάσει τα 8-10 εκατομμύρια ευρώ».

Ο Πορτογάλος χαφ, που αγωνίζεται τόσο ως οκτάρι όσο και στο «10», βρίσκεται στη Σπόρτινγκ από το 2020 και έχει καταγράψει συνολικά 17 γκολ και 15 ασίστ σε 161 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.

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