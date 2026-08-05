Στίβος: Με 11 ελληνικές συμμετοχές αρχίζει το Παγκόσμιο πρωτάθλημα U20

Οι αποστολές των χωρών μένουν στις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις, με τη συνθήκη να θυμίζει περισσότερο Ολυμπιακό Χωριό και λιγότερο πανεπιστημιούπολη.

Αθλητές και αθλήτριες είχαν την ευκαιρία να μπουν στην κεντρική εγκατάσταση και στο σύνολό τους δήλωσαν εντυπωσιασμένοι. Την Τετάρτη, την πρώτη ημέρα των αγώνων, το πρόγραμμα περιλαμβάνει 11 ελληνικές παρουσίες στους προκριματικούς των αγωνισμάτων.

Ανάμεσα σε αυτούς που ξεκινούν την προσπάθεια τους στη διοργάνωση, είναι ο Άρης Παπαδόπουλος, ο οποίος έφυγε από τη Σάντα Μπάρμπαρα με ενοχλήσεις στη μέση. Ο τρίτος, με βάση την επίδοση, αθλητής της σφαιροβολίας παραμένει αισιόδοξος για την παρουσία του στη διοργάνωση. Το όριο έχει οριστεί στα 19,50 μ., ωστόσο, όπως συνήθως συμβαίνει, η πρόκριση αναμένεται να κλείσει πολύ χαμηλότερα.

Την ίδια ώρα, στο α΄ γκρουπ της σφαιροβολίας μετέχει και ο Βαλάντης Κανοντζιάν, με στόχο να πετύχει τη βολή που θα τον στείλει στον τελικό. Ο αθλητής έχει πετύχει 19,39 μ., επίδοση που, αν επαναλάβει, είναι ικανή να του δώσει την πρόκριση. Το όριο έχει οριστεί στα 19,50 μέτρα.

Στην όγδοη και τελευταία προκριματική σειρά των 100 μ. θα πάρει μέρος η Αποστολία Αντωνάτου, που με 11.46 έχει την τέταρτη επίδοση ανάμεσα στις μετέχουσες. Την πρόκριση για τον ημιτελικό θα πάρουν οι τρεις πρώτες και οι τρεις με τον καλύτερο χρόνο.

Με υψηλές προσδοκίες μετέχει στη διοργάνωση η Αναστασία Μπουμπουλίδη στον προκριματικό του επί κοντώ. Η αθλήτρια έχει πετύχει φέτος 4,41 μ. και έχει ως στόχο τη διάκριση στη διοργάνωση. Το όριο έχει οριστεί στα 4,25 μέτρα.

Στο β΄ προκριματικό γκρουπ της σφυροβολίας θα συμμετάσχει ο Απόστολος Τζαμτζής με στόχο μια καλή επίδοση.

Λίγο νωρίτερα, στο α΄ προκριματικό γκρουπ θα πάρει μέρος ο Σωτήρης Γεντέκος. Ο αθλητής μετέχει με αξιώσεις στη διοργάνωση και με στόχο να πετύχει την πρόκριση στον τελικό της Παρασκευής. Ο 19χρονος έχει πετύχει φέτος 75,01 μ. και επικράτησε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα με 71,14 μέτρα. Το όριο είναι 72,50 μέτρα

Στην 3η προκριματική σειρά των 800 μ. θα συμμετάσχει η Ιουλιάνα Ρούσσου και με 2.01.27 έχει τη δεύτερη επίδοση πίσω από την Αμερικανίδα Πέγκι Σέπαρντ (2.00.65). Θεωρητικά η Ελληνίδα δεν θα έχει πρόβλημα να πάρει την απευθείας πρόκριση, καθώς συνεχίζουν οι πέντε πρώτες και οι αθλήτριες με τις τρεις καλύτερες επιδόσεις στο σύνολο των σειρών.

Στον προκριματικό των 800 μ. θα αγωνιστεί και ο Βασίλης Σαλπάς, ο οποίος τρέχει στην τρίτη σειρά και την πρόκριση θα πάρουν οι πέντε πρώτοι και οι πέντε καλύτεροι χρόνοι. Ο αθλητής μας έχει την πέμπτη επίδοση, ενώ στην ίδια σειρά τρέχει ο Μαροκινός Ιμάντ Μπουχαντά με 1.44.38.

Επίδοση που θα τη βάλει στον τελικό από το πρώτο άλμα θα κυνηγήσει η Έβελυν Μητροπούλου στον προκριματικό του μήκους. Η νεαρή είναι σε καλή κατάσταση και σε θέση να πετύχει επίδοση που θα τη βάλει στην πρώτη 12άδα. Η 18χρονη έχει ρεκόρ από τον χειμώνα 6,45 μ., ωστόσο το καλοκαίρι έχει σταθερές εμφανίσεις με επιδόσεις πάνω από τα 6,20 μέτρα. Το όριο πρόκρισης είναι 6,35 μέτρα.

Ξημερώματα Πέμπτης για την Ελλάδα αγωνίζεται στον προκριματικό της δισκοβολίας η Βασιλική Σαμολαδά. Η τέταρτη πέρυσι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20 θέλει τη βολή που θα τη στείλει στον τελικό της Πέμπτης (6/8). Το όριο πρόκρισης έχει οριστεί στα 55,00 μ., επίδοση αρκετά υψηλή, που δεν αναμένεται να πιάσουν πολλές αθλήτριες. Η Σαμολαδά, η οποία μετέχει στο β΄γκρουπ έχει φέτος 51,81 μέτρα.

Η Άννα Στρούμπου θα πάρει μέρος στη δεύτερη προκριματική σειρά των 3.000μ. στιπλ γυναικών. Η 19χρονη θα διεκδικήσει να βρεθεί στις 8 πρώτες θέσεις, που δίνουν την πρόκριση στον τελικό. Η αθλήτρια έχει ατομικό ρεκόρ 10.14.53, χρόνος ικανός να τη στείλει στον τελικό της διοργάνωσης.

Οι Ελληνικές συμμετοχές της πρώτης ημέρας:

20:45 Σφυροβολία (Α) Προκριματικός | Γεντέκος

20:54 100 μ. Γυναικών Προκριματικός | Αντωνάτου 8η σειρά (προκρίνονται 3+3)

22:15 Σφυροβολία Ανδρών Προκριματικός Β’ γκρουπ | Τζαμτζής

22:40 Μήκος Γυναικών Προκριματικός | Μητροπούλου

22:43 800 μ. Ανδρών Α’ γύρος | Σαλπάς 3η σειρά (5+2)

23:15 Σφαιροβολία (Α) Προκριματικός | Παπαδόπουλος, Κανοντζιάν

23:25 800 μ. Γυναικών Α’ γύρος | Ρούσσου 3η σειρά (5+2)

04:00 Επί κοντώ (Γ) Προκριματικός | Μπουμπουλίδη

04:55 3000 μ. στιπλ (Γ) Α’ γύρος Στρούμπου

05:20 Δισκοβολία (Γ) Προκριματικός Β’ γκρουπ | Σαμολαδά