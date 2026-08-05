ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Κατέθεσε αίτηση προέγκρισης οικοδομικής άδειας για το νέο προπονητικό κέντρο

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ προχώρησε στην κατάθεση της αίτησης για την προέγκριση της οικοδομικής άδειας του νέου υπερσύγχρονου προπονητικού κέντρου στους Ταγαράδες Θέρμης, επιβεβαιώνοντας την τήρηση του χρονοδιαγράμματος που είχε παρουσιάσει.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί το επόμενο στάδιο στην πορεία υλοποίησης ενός από τα σημαντικότερα έργα υποδομής στην ιστορία του συλλόγου.

Ήδη από την 1η Μαΐου, οι υπεύθυνοι του έργου είχαν γνωστοποιήσει ότι έως τα τέλη του ίδιου μήνα θα κατατεθεί ο πλήρης φάκελος στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, με στόχο την έναρξη των εργασιών μέχρι το τέλος του 2026.

Στις 2 Ιουλίου, η ΠΑΕ εξασφάλισε το «πράσινο φως» από τη ΓΓΑ, λαμβάνοντας την έγκριση λειτουργικότητας του έργου, ένα απαραίτητο προαπαιτούμενο για την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Η συγκεκριμένη εξέλιξη αφορούσε ένα από τα πιο κρίσιμα στάδια της διαδικασίας αδειοδότησης, καθώς επιβεβαιώθηκε ότι ο φάκελος που κατέθεσε ο σύλλογος είναι πλήρως εναρμονισμένος με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, καλύπτοντας όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Με την κατάθεση της αίτησης, το έργο εισέρχεται σε μία ακόμη κρίσιμη φάση της αδειοδοτικής διαδικασίας. Το νέο αθλητικό κέντρο, θα στεγάσει την πρώτη ομάδα, τις ακαδημίες και όλες τις υποστηρικτικές λειτουργίες του συλλόγου, αποτελώντας μία από τις πλέον σύγχρονες ποδοσφαιρικές εγκαταστάσεις στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Σύμφωνα με όσα είχε αναφέρει και ο αρχιτέκτονας - μηχανικός Νίκος Σιαπκαράς, "το προπονητικό θα περιλαμβάνει 11 γήπεδα ποδοσφαίρου, ένα κλειστό για δύσκολες καιρικές συνθήκες, ενώ θα υπάρχει και ένα γήπεδο με κερκίδες 1.000 θέσεων, πιστοποιημένο από την UEFA, που θα φιλοξενεί αγώνες του ΠΑΟΚ Β, της Κ19 και των υποδομών".

Το επόμενο ορόσημο του σχεδιασμού τοποθετείται τον Σεπτεμβρη, όταν - σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα - αναμένεται να εκκινήσει η δημοπράτηση του έργου, ώστε να αναδειχθεί ανάδοχος μέσα στο 2026 και να ανοίξει ο δρόμος για την έναρξη των εργασιών. Με τον τρόπο αυτό, κάθε στάδιο του σχεδιασμού ακολουθείται από το αντίστοιχο βήμα υλοποίησης, επιβεβαιώνοντας την προσήλωση της διοίκησης στην τήρηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει».