Νέα εποχή... Μέσι στην Μπαρτσελόνα - Στα χνάρια του πατέρα του ο Τιάγκο

Η επιστροφή του Λιονέλ Μέσι στην Μπαρτσελόνα είναι ένα όνειρο για τους φίλους των Καταλανών, το οποίο φαίνεται πως δύσκολα θα γίνει άμεσα πραγματικότητα.

Ωστόσο, οι «μπλαουγράνα» προετοιμάζουν μια νέα εποχή... Μέσι.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα ο μεγάλος γιος του Αργεντινού σούπερ στερ, Τιάγκο, είναι πιθανό να ενταχθεί στην ακαδημία της Μπαρτσελόνα τον ερχόμενο Νοέμβριο, την περίφημη «Λα Μασία».

🚨🤯 ¡EL REGRESO DEL APELLIDO MESSI AL BARÇA ESTARÍA MUY CERCA! 🟦🟥



Todo indica que Thiago Messi se unirá al Barça Sub-14 a partir de noviembre para comenzar su formación en La Masia. ⭐️



El hijo de Lionel Messi tendría la oportunidad de recorrer el mismo camino que convirtió a… pic.twitter.com/rhMYH4BI4k — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) August 4, 2026

Συγκεκριμένα, ο 13χρονος θα ανήκει στην ομάδα της κ14 των «μπλαουγκράνα» και θα έχει την ευκαιρία να ακολουθήσει τα χνάρια του πατέρα του.

Δείτε βίντεο του Τιάγκο Μέσι: