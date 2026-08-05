Νέα εποχή... Μέσι στην Μπαρτσελόνα - Στα χνάρια του πατέρα του ο Τιάγκο
Δημοσιεύματα στην Ισπανία αναφέρουν πως ο γιος του Λιονέλ Μέσι θα ενταχθεί στην περίφημη Ακαδημία της Μπαρτσελόνα.
Η επιστροφή του Λιονέλ Μέσι στην Μπαρτσελόνα είναι ένα όνειρο για τους φίλους των Καταλανών, το οποίο φαίνεται πως δύσκολα θα γίνει άμεσα πραγματικότητα.
Ωστόσο, οι «μπλαουγράνα» προετοιμάζουν μια νέα εποχή... Μέσι.
Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα ο μεγάλος γιος του Αργεντινού σούπερ στερ, Τιάγκο, είναι πιθανό να ενταχθεί στην ακαδημία της Μπαρτσελόνα τον ερχόμενο Νοέμβριο, την περίφημη «Λα Μασία».
Συγκεκριμένα, ο 13χρονος θα ανήκει στην ομάδα της κ14 των «μπλαουγκράνα» και θα έχει την ευκαιρία να ακολουθήσει τα χνάρια του πατέρα του.
Δείτε βίντεο του Τιάγκο Μέσι: