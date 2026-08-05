Νέα εποχή... Μέσι στην Μπαρτσελόνα - Στα χνάρια του πατέρα του ο Τιάγκο

Δημοσιεύματα στην Ισπανία αναφέρουν πως ο γιος του Λιονέλ Μέσι θα ενταχθεί στην περίφημη Ακαδημία της Μπαρτσελόνα.

Νέα εποχή... Μέσι στην Μπαρτσελόνα - Στα χνάρια του πατέρα του ο Τιάγκο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η επιστροφή του Λιονέλ Μέσι στην Μπαρτσελόνα είναι ένα όνειρο για τους φίλους των Καταλανών, το οποίο φαίνεται πως δύσκολα θα γίνει άμεσα πραγματικότητα.

Ωστόσο, οι «μπλαουγράνα» προετοιμάζουν μια νέα εποχή... Μέσι.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα ο μεγάλος γιος του Αργεντινού σούπερ στερ, Τιάγκο, είναι πιθανό να ενταχθεί στην ακαδημία της Μπαρτσελόνα τον ερχόμενο Νοέμβριο, την περίφημη «Λα Μασία».

Συγκεκριμένα, ο 13χρονος θα ανήκει στην ομάδα της κ14 των «μπλαουγκράνα» και θα έχει την ευκαιρία να ακολουθήσει τα χνάρια του πατέρα του.

Δείτε βίντεο του Τιάγκο Μέσι:

COMMENTS
LATEST NEWS
16:34 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Τζολάκη στον Ολυμπιακό: «Φεύγω γεμάτος, κατακτήσαμε τα πάντα»

16:16 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Στην Ελλάδα ο Λιβάι Γκαρσία, στο ΟΑΚΑ το βράδυ για το ματς με ΤΣΣΚΑ 1948

16:02 EUROBASKET

Η αποστολή της Εθνικής Παίδων για το Eurobasket U16

15:46 BET ON

Η επιλογή της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ 1948

15:31 MVP

Μο Σαλάχ: Η Τράμπζονσπορ σημαίνει "φινάλε" ή την τελευταία μεγάλη του ευκαιρία;

15:23 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: «Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με Σπόρτινγκ για Μπραγκάνσα»

15:04 CONFERENCE LEAGUE

Ρούσεφ: «Μπορούμε να αποκλείσουμε τον Παναθηναϊκό»

14:49 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νέα εποχή... Μέσι στην Μπαρτσελόνα - Στα χνάρια του πατέρα του ο Τιάγκο

14:31 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: Το «χρυσό» deal για το «μπαμ» με Λιβάι Γκαρσία - Έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος

14:18 ΣΠΟΡ

Στίβος: Με 11 ελληνικές συμμετοχές αρχίζει το Παγκόσμιο πρωτάθλημα U20

13:51 ΜΠΑΣΚΕΤ

Παρουσία Λιόλιου η δικαστική διαμάχη του Απόλλωνα Πάτρας με την ΕΟΚ - Ένταση στην αίθουσα

13:39 SUPER LEAGUE

ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Κατέθεσε αίτηση προέγκρισης οικοδομικής άδειας για το νέο προπονητικό κέντρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας