Ρούσεφ: «Μπορούμε να αποκλείσουμε τον Παναθηναϊκό»

Ο Γκεόργκι Ρούσεφ μίλησε ενόψει της πρώτης αναμέτρησης με τους «πράσινους» και ξεκαθάρισε πως η ομάδα του πιστεύει στις δυνατότητές της και στην πρόκριση στην επόμενη φάση.

Παρά το γεγονός ότι αναγνώρισε την ποιότητα και τη δυναμική του Παναθηναϊκού, ο Βούλγαρος μεσοεπιθετικός υποστήριξε πως η ΤΣΣΚΑ 1948 δεν πρόκειται να αγωνιστεί με φόβο και θεωρεί πως μπορεί να φτάσει στην πρόκριση.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Είναι σημαντικό όταν ξεκινάς καλά το πρωτάθλημα και παράλληλα συνεχίζεις την πορεία σου στην Ευρώπη. Ελπίζω να συνεχίσουμε σε ανοδική τροχιά.

Ο αντίπαλος έχει ήδη δώσει δύο επίσημα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Πρόκειται για μια ομάδα με μεγάλη ποιότητα. Ίσως αποτελεί πλεονέκτημα για εμάς το γεγονός ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμη το πρωτάθλημά του.

Κοιτάμε τη δική μας ομάδα και θέλουμε να παρουσιαστούμε όσο καλύτερα γίνεται. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να πάρουμε την πρόκριση, παρά την υψηλή ποιότητα που διαθέτει ο αντίπαλος.

Όταν δεν σκοράρεις, είναι δύσκολο να κερδίσεις και να προχωρήσεις. Καταφέραμε να το κάνουμε απέναντι στη Σπαρτάκ Τρνάβα και ελπίζω να καταφέρουμε να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που δεδομένα θα δημιουργήσουμε.

Σε αυτό το επίπεδο, ο αντίπαλος διαθέτει μεγάλη αυτοπεποίθηση και θα επιδιώξει να παίξει ποδόσφαιρο. Αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα θα υπάρξουν χώροι και ελπίζω να μπορέσουμε να τους αξιοποιήσουμε».