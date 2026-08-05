Η επιλογή της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ 1948

Ο Παναθηναϊκός ρίχνεται στη μάχη του 3ου προκριματικού γύρου του Conference League κόντρα στη ΤΣΣΚΑ 1948.

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ παίζει στο γήπεδό της, μπροστά στον κόσμο της και θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση στα playoffs, ώστε να βρεθεί ακόμα πιο κοντά στη League Phase.

H ΒΕΤΜΑΤ κι ο Ανδρέας Ματθαιακάκης έχουν κάνει μια… ψαγμένη επιλογή για όλους μας, ώστε να βαδίσουμε για δεύτερη σερί μέρα τον δρόμο προς το ταμείο.

Η πρόταση της ημέρας (5/8):