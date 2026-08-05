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Η αποστολή της Εθνικής Παίδων για το Eurobasket U16

Δείτε την αποστολή της Εθνικής Παίδων για το Eurobasket U16 το οποίο θα διεξαχθεί στην Οραντέα της Ρουμανίας από τις 7 έως τις 15 Αυγούστου.

Η αποστολή της Εθνικής Παίδων για το Eurobasket U16
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Πλώρη για το Eurobasket U16 έβαλε η Εθνική Παίδων, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να αναχωρεί την Τρίτη (04/08) με προορισμό την Οραντέα της Ρουμανίας.

Το τουρνουά διεξάγεται από τις 7 έως τις 15 Αυγούστου, με την Ελλάδα να έχει κληρωθεί σε όμιλο με Ισπανία, Γεωργία και Ισραήλ.

Παράλληλα, έγινε γνωστή και η αποστολή του ομοσπονδιακού προπονητή, Δημήτρη Μισιακού. Συγκεκριμένα, στις κλήσεις ξεχωρίζουν ο ταλαντούχος Γιάννης Σπανός από την ακαδημία ΔΕΚΑ, καθώς και ο γιός του Βασίλη Σπανούλη, Θανάσης.

Στην αντίπερα όχθη θα απουσιάσει λόγω ενός προβλήματος τραυματισμού ο Ιάσωνας Βαρβαρίτης, που πρόσφατα αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Αναλυτικά οι κλήσεις της Εθνικής Παίδων:

  1. Σταύρος Καψάλης
  2. Μάριο Βασίλης Διαμαντής
  3. Γιώργος Μοναμά
  4. Ιωάννης Σπανός
  5. Γεώργιος Χρυσοβαλάντης Χαραλαμπίδης
  6. Θανάσης Σπανούλης
  7. Χαράλαμπος Χριστοδούλου
  8. Μάριος Αναστάσιος Καραβασίλης
  9. Ελευθέριος Αδαμόπουλος
  10. Ανδρέας Μπάρλος
  11. Άγγελος Σασλόγλου
  12. Αναστάσιος Ζέρβας

Το πρόγραμμα του ομίλου:

7/8

  • 13.00 Ισραήλ-Γεωργία
  • 15.30 Ισπανία-Ελλάδα

8/8

  • 13.00 Ελλάδα-Ισραήλ
  • 20.30 Γεωργία-Ισπανία

9/8

  • 15.30 Ελλάδα-Γεωργία
  • 20.30 Ισραήλ-Ισπανία

*Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν σε live streaming από το κανάλι YouTube της FIBA.

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