Η αποστολή της Εθνικής Παίδων για το Eurobasket U16
Δείτε την αποστολή της Εθνικής Παίδων για το Eurobasket U16 το οποίο θα διεξαχθεί στην Οραντέα της Ρουμανίας από τις 7 έως τις 15 Αυγούστου.
Πλώρη για το Eurobasket U16 έβαλε η Εθνική Παίδων, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να αναχωρεί την Τρίτη (04/08) με προορισμό την Οραντέα της Ρουμανίας.
Το τουρνουά διεξάγεται από τις 7 έως τις 15 Αυγούστου, με την Ελλάδα να έχει κληρωθεί σε όμιλο με Ισπανία, Γεωργία και Ισραήλ.
Παράλληλα, έγινε γνωστή και η αποστολή του ομοσπονδιακού προπονητή, Δημήτρη Μισιακού. Συγκεκριμένα, στις κλήσεις ξεχωρίζουν ο ταλαντούχος Γιάννης Σπανός από την ακαδημία ΔΕΚΑ, καθώς και ο γιός του Βασίλη Σπανούλη, Θανάσης.
Στην αντίπερα όχθη θα απουσιάσει λόγω ενός προβλήματος τραυματισμού ο Ιάσωνας Βαρβαρίτης, που πρόσφατα αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό AKTOR.
Αναλυτικά οι κλήσεις της Εθνικής Παίδων:
- Σταύρος Καψάλης
- Μάριο Βασίλης Διαμαντής
- Γιώργος Μοναμά
- Ιωάννης Σπανός
- Γεώργιος Χρυσοβαλάντης Χαραλαμπίδης
- Θανάσης Σπανούλης
- Χαράλαμπος Χριστοδούλου
- Μάριος Αναστάσιος Καραβασίλης
- Ελευθέριος Αδαμόπουλος
- Ανδρέας Μπάρλος
- Άγγελος Σασλόγλου
- Αναστάσιος Ζέρβας
Το πρόγραμμα του ομίλου:
7/8
- 13.00 Ισραήλ-Γεωργία
- 15.30 Ισπανία-Ελλάδα
8/8
- 13.00 Ελλάδα-Ισραήλ
- 20.30 Γεωργία-Ισπανία
9/8
- 15.30 Ελλάδα-Γεωργία
- 20.30 Ισραήλ-Ισπανία
*Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν σε live streaming από το κανάλι YouTube της FIBA.