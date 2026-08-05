Παρουσία Λιόλιου η δικαστική διαμάχη του Απόλλωνα Πάτρας με την ΕΟΚ - Ένταση στην αίθουσα

Σε κατάσταση πίεσης η ΕΟΚ, με τον Βαγγέλη Λιόλιο να δίνει το παρών στο δικαστήριο για την προσφυγή που έχει καταθέσει ο Απόλλων Πάτρας για την παραχώρηση της Wild Card για την Elite League, με τον Απόλλωνα Πατρών να καταγγέλει πλήρη έλλειψη διαφάνειας και αδιαφανή κριτήρια βαθμολόγησης εκ μέρους της ΕΟΚ.

Η φυσική παρουσία του επικεφαλής της Ομοσπονδίας σχολιάστηκε με έκπληξη, καθώς σε αντίστοιχες περιπτώσεις η εκπροσώπηση γίνεται συνήθως από τους πληρεξούσιους δικηγόρους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Λιόλιος έδειξε την ενόχλησή του όταν η πλευρά του Απόλλωνα Πατρών επικαλέστηκε επιχειρήματα και στοιχεία που, κατά τη θέση της, συνδέονται με αποφάσεις της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ).

Στο σημείο εκείνο, σύμφωνα με παριστάμενους, ο πρόεδρος της ΕΟΚ αντέδρασε έντονα από το ακροατήριο, χαρακτηρίζοντας τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς ως ψευδείς και κάνοντας λόγο για προσπάθεια δυσφήμησής του.

Αυτή η έκρηξη και η γενικότερη στάση του σχολιάστηκαν έντονα από τους παριστάμενους. Μάλιστα, στον χώρο του μπάσκετ λέγεται πως η συγκεκριμένη αντίδραση δεν ήταν τυχαία, αλλά αντικατοπτρίζει την τεράστια πίεση κάτω από την οποία βρίσκεται το τελευταίο διάστημα η ηγεσία της ΕΟΚ, έχοντας πολλές ανοιχτές υποθέσεις και δικαστικά μέτωπα.