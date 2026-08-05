Παναθηναϊκός: Αυτό είναι το νούμερο που διάλεξε ο Λιβάι Γκαρσία - Το πλάνο ενσωμάτωσής του

Ο Παναθηναϊκός έχει εντυπωσιάσει με τις κινήσεις του στη φετινή μεταγραφική περίοδο.

Το τελευταίο χτύπημα έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στις τάξεις των φιλάθλων, μιας και πρόκειται για έναν παίκτη γνωστό από την εντυπωσιακή προηγούμενη θητεία του στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο λόγος, φυσικά, για τον Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από τη Σπαρτάκ Μόσχας για τη νέα σεζόν, με οψιόν αγοράς το επόμενο καλοκαίρι.

Μάλιστα, ο 28χρονος πρώην επιθετικός της ΑΕΚ, είναι πανέτοιμος για να αγωνιστεί άμεσα. Έχει κάνει προετοιμασία με τη ρωσική ομάδα και συμμετείχε στις αποστολές των πρόσφατων αγώνων της, χωρίς ωστόσο να πάρει χρόνο συμμετοχής.

Ο Λιβάι Γκαρσία έρχεται στην Ελλάδα για να μπει άμεσα στις προπονήσεις από την Πέμπτη (6/8) και να τεθεί στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ για τη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948 στη Βουλγαρία, την επόμενη Τρίτη (11/8), όπου δεν αποκλείεται να κάνει και το ντεμπούτο του.

Αυτός ήταν και ο λόγος που ο Στέφανος Κοτσόλης έκανε υπερπροσπάθεια για να προλάβει το deadline της UEFA για τη δήλωση της ευρωπαϊκής λίστας.

Οι «πράσινοι» με πολύ συντονισμένες ενέργειες και σωστή συνεργασία και με τη Σπαρτάκ Μόσχας και τη ρωσική ομοσπονδία, μπόρεσαν εντέλει να εκδώσουν το Διεθνές Μεταγραφικό Πιστοποιητικό (International Transfer Certificate/ITC) του άσου από το Τρινιντάντ και Τομπάκο, λίγο πριν εκπνεύσει η προθεσμία αλλαγών έως και δύο παικτών.

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό από αυτή τη λίστα, ο Λιβάι Γκαρσία επέλεξε να φοράει τη φανέλα με το Νο99 στον Παναθηναϊκό, έναν αριθμό που δεν είχε φορέσει μέχρι τώρα στην καριέρα του, καθότι το «7», το «9», το «11», το «20» και το «28» ήταν ήδη «πιασμένα».