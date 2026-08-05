Ολυμπιακός: Αυτές είναι οι πιθανότητες πρόκρισης στα Play Off του Champions League

Ο Ολυμπιακός δεν μπήκε με τον καλύτερο τρόπο στη νέα σεζόν, καθώς μετά από μια προβληματική εμφάνιση ήρθε ισόπαλος 0-0 με τη Ναϊμέγκεν στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τον 3ο προκριματικό του Champions League.

Οι Πειραιώτες θα διεκδικήσουν την πρόκριση σε μία εβδομάδα στην Ολλανδία, αλλά παραμένει το φαβορί, σύμφωνα με το Football Meets Data.

Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός έχει 59% πιθανότητες για να προκριθεί στα Play Off, όπου θα βρει μία εκ των Ουνιόν Σ.Ζ. ή Μπόντο Γκλιμτ, έναντι 41% της Ναϊμέγκεν.