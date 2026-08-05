Χαμός με Νεϊμάρ: Έστειλε τη Σάντος στους «8» και... πλακώθηκε με τους οπαδούς (vids)

Στην προημιτελική φάση του Κυπέλλου Βραζιλίας προκρίθηκε η Σάντος, επικρατώντας εκτός έδρας της Ρέμο με 1-0.

Ο Νεϊμάρ οδήγησε την ομάδα του στην επόμενη φάση, καθώς με δική του ασίστ στο 74ο λεπτό, ο Ρόνι σημείωσε το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης, σφραγίζοντας την πρόκριση για τους φιλοξενούμενους (0-0 το πρώτο ματς).

Η νίκη της Σάντος, ωστόσο, επισκιάστηκε από την ένταση που επικράτησε αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός έγινε στόχος έντονων αποδοκιμασιών από την κερκίδα των γηπεδούχων και δεν τις άφησε αναπάντητες.

Αρχικά, κατά την είσοδό του στη φυσούνα, ο Νεϊμάρ αντέδρασε με ειρωνικές χειρονομίες και... φιλιά προς το φανατισμένο κοινό.

Neymar saindo de campo mandando beijo pra torcida do Remo. 😘 pic.twitter.com/zERqXc6Naj — njdeprê - marlon (@njdmarlon) August 5, 2026

Το επεισόδιο συνεχίστηκε στη μικτή ζώνη, όπου ο Βραζιλιάνος πανηγύρισε έντονα την πρόκριση, φωνάζοντας «αποκλεισμένοι» απευθυνόμενος στους φιλάθλους της Ρέμο.

Η ενέργεια αυτή προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση των παρευρισκόμενων, με αποτέλεσμα να προκληθεί μεγάλη ένταση.