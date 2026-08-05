Χαμός με Νεϊμάρ: Έστειλε τη Σάντος στους «8» και... πλακώθηκε με τους οπαδούς (vids)
Μεγάλη ένταση μετά την πρόκριση της Σάντος στα προημιτελικά του Κυπέλλου Βραζιλίας, με πρωταγωνιστή τον Νεϊμάρ.
Στην προημιτελική φάση του Κυπέλλου Βραζιλίας προκρίθηκε η Σάντος, επικρατώντας εκτός έδρας της Ρέμο με 1-0.
Ο Νεϊμάρ οδήγησε την ομάδα του στην επόμενη φάση, καθώς με δική του ασίστ στο 74ο λεπτό, ο Ρόνι σημείωσε το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης, σφραγίζοντας την πρόκριση για τους φιλοξενούμενους (0-0 το πρώτο ματς).
Η νίκη της Σάντος, ωστόσο, επισκιάστηκε από την ένταση που επικράτησε αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα.
Ο Βραζιλιάνος επιθετικός έγινε στόχος έντονων αποδοκιμασιών από την κερκίδα των γηπεδούχων και δεν τις άφησε αναπάντητες.
Αρχικά, κατά την είσοδό του στη φυσούνα, ο Νεϊμάρ αντέδρασε με ειρωνικές χειρονομίες και... φιλιά προς το φανατισμένο κοινό.
Το επεισόδιο συνεχίστηκε στη μικτή ζώνη, όπου ο Βραζιλιάνος πανηγύρισε έντονα την πρόκριση, φωνάζοντας «αποκλεισμένοι» απευθυνόμενος στους φιλάθλους της Ρέμο.
Η ενέργεια αυτή προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση των παρευρισκόμενων, με αποτέλεσμα να προκληθεί μεγάλη ένταση.