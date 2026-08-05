Στα «ραντάρ» της Νότιγχαμ Φόρεστ ο Ράιντερς

Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Νότιγχαμ Φόρεστ βρίσκεται ο Τιγιάνι Ράιντερς, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Ο 28χρονος μέσος της Μάντσεστερ Σίτι έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των «Tricky Trees», ενώ στη λίστα των ομάδων που εξετάζουν την περίπτωσή του βρίσκεται και η Νιουκάστλ.

Ο Ράιντερς πραγματοποίησε γεμάτη σεζόν με τη φανέλα των «πολιτών» την αγωνιστική περίοδο 2025-26, καταγράφοντας 47 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Συγκεκριμένα, αγωνίστηκε σε Champions League, Premier League, FA Cup και EFL Cup, έχοντας απολογισμό 7 γκολ και 8 ασίστ.