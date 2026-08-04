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Μονακό: Προσφεύγει κατά της απόφασης για τον αποκλεισμό από το πρωτάθλημα

Η Μονακό κατέθεσε προσφυγή κατά της απόφασης που δεν της επιτρέπει να συμμετάσχει στο γαλλικό πρωτάθλημα της νέας σεζόν.

Μονακό: Προσφεύγει κατά της απόφασης για τον αποκλεισμό από το πρωτάθλημα
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Συνεχίζει τη μάχη για τη συμμετοχή της στο γαλλικό πρωτάθλημα της νέας σεζόν η Μονακό, η οποία προχώρησε σε προσφυγή κατά της απόφασης της Επιτροπής Εφέσεων της γαλλικής ομοσπονδίας.

Η ομάδα του Πριγκιπάτου είχε ενημερώσει πως θα κινηθεί νομικά μετά την απόφαση να μην της επιτραπεί η συμμετοχή στο πρωτάθλημα λόγω οικονομικών προβλημάτων.

Η Μονακό έκανε πράξη την πρόθεσή της και προσέφυγε στα αρμόδια όργανα, ζητώντας να ενεργοποιηθεί η διαδικασία συμβιβαστικής επίλυσης και να εξεταστεί εκ νέου ο φάκελός της.

Πλέον, οι «Μονεγάσκοι» περιμένουν την επανεξέταση της υπόθεσης, με στόχο να ανατραπεί η αρχική απόφαση και να εξασφαλίσουν κανονικά τη συμμετοχή τους στη νέα σεζόν του γαλλικού πρωταθλήματος.

Η ανακοίνωση της Μονακό:

«Μετά την απόφαση του Εφετείου της Γαλλικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (FFBB), η Μονακό προσφεύγει στη Γαλλική Εθνική Ολυμπιακή και Αθλητική Επιτροπή (CNOSF), στην Εθνική Ολυμπιακή και Αθλητική Επιτροπή της Γαλλίας (CNOSF), ζητώντας την επανεξέταση της συμμετοχής του Συλλόγου στο πρωτάθλημα Betclic ÉLITE 2026/27.

Ο Σύλλογος παραμένει πλήρως αφοσιωμένος στην διερεύνηση όλων των νομικών οδών που είναι διαθέσιμες βάσει του γαλλικού αθλητικού δικαίου, συνεχίζοντας παράλληλα τη διαδικασία αναδιάρθρωσής του σε στενή συνεργασία με τους θεσμικούς εταίρους του».

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