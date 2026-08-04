Ολυμπιακός: Πότε και πού θα δείτε τη ρεβάνς με τη Ναϊμέγκεν

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πάρει προβάδισμα πρόκρισης απέναντι στη Ναϊμέγκεν, καθώς οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 0-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Η ρεβάνς θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τρίτη (11/08, 20:30) στην Ολλανδία και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το MEGA.

Σε περίπτωση που οι «ερυθρόλευκοι» πάρουν την πρόκριση στα playoffs της διοργάνωσης, θα βρουν απέναντί τους τον νικητή του ζευγαριού Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Μπόντο Γκλιμτ.