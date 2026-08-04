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ΑΕΚ: Έφτασε στην Αθήνα ο Βιτάλις για τις υπογραφές

Ο Μίλαν Βιτάλις έφτασε στην Αθήνα το βράδυ της Τρίτης (04/08) για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ.

ΑΕΚ: Έφτασε στην Αθήνα ο Βιτάλις για τις υπογραφές
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Μία ανάσα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Μίλαν Βιτάλις βρίσκεται η ΑΕΚ, με τον διεθνή Ούγγρο μέσο να φτάνει στην Αθήνα το βράδυ της Τρίτης (04/08) στις 21:50.

Ο 24χρονος χαφ αναμένεται να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο με την Ένωση.

Την ίδια ώρα, οι διαπραγματεύσεις της ΑΕΚ με τη Γκιόρ συνεχίστηκαν τις προηγούμενες ημέρες, με την ελληνική ομάδα να ανεβάζει την προσφορά της. Το ποσό πλέον ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται κοντά στην οριστική συμφωνία.

Ο Βιτάλις αναμένεται να υπογράψει πολυετές συμβόλαιο με την ΑΕΚ, έχοντας μάλιστα απολαβές περίπου διπλάσιες σε σχέση με εκείνες που λάμβανε μέχρι σήμερα στη Γκιόρ.

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