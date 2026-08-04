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Εθνική Νέων Γυναικών: Εντυπωσιακή Ελλάδα, διέλυσε 27-8 την Πορτογαλία και πάει για τα ημιτελικά!

Η Εθνική Νέων Γυναικών πραγματοποίησε επιβλητική εμφάνιση απέναντι στην οικοδέσποινα Πορτογαλία, επικρατώντας με 27-8 στο Οέιρας και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ20.

Εθνική Νέων Γυναικών: Εντυπωσιακή Ελλάδα, διέλυσε 27-8 την Πορτογαλία και πάει για τα ημιτελικά!
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Με εντυπωσιακό τρόπο εξασφάλισε την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ20 η Εθνική Νέων Γυναικών.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Φώντα Λεμπέση ήταν καταιγιστικό απέναντι στην οικοδέσποινα Πορτογαλία, επικρατώντας με το εμφατικό 27-8 στο Οέιρας και παίρνοντας με χαρακτηριστική άνεση το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η «γαλανόλευκη» μπήκε από νωρίς με το πόδι στο... γκάζι και μέσα στα πρώτα 4,5 λεπτά είχε ήδη αποκτήσει προβάδισμα πέντε τερμάτων (6-1). Η Ελλάδα συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και ολοκλήρωσε το πρώτο μισό της αναμέτρησης στο +9, με το σκορ να βρίσκεται στο 13-4.

Με τη διαφορά να έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, το δεύτερο μέρος εξελίχθηκε σε τυπική διαδικασία, με την Εθνική να διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο μέχρι το φινάλε και να φτάνει τελικά στο εντυπωσιακό 27-8.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός επέλεξε να αφήσει εκτός 14άδας την Αφροδίτη Μπιτσάκου, προκειμένου να της δώσει ανάσες μετά την πρόσφατη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παίδων στο Ζάγκρεμπ. Παράλληλα, ο Φώντας Λεμπέσης μοίρασε τον χρόνο συμμετοχής σε όλες τις αθλήτριες που είχε στη διάθεσή του.

Πλέον, η Εθνική Νέων Γυναικών στρέφει την προσοχή της στον μεγάλο προημιτελικό της Τετάρτης (05/08), όπου θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία.

Οι «οράνιε» κατέλαβαν τη δεύτερη θέση στον Β’ όμιλο, έχοντας επικρατήσει της Κροατίας και της Γαλλίας, ενώ γνώρισαν την ήττα από την Ουγγαρία.

Τα οκτάλεπτα: 8-2, 5-2, 7-3, 7-1.

Ελλάδα (Φώντας Λεμπέσης): Κυριακοπούλου, Μαργαρίτη 2, Κοβάτσεβιτς 4, Φουράκη 4, Δρακωτού 4, Παπαδοπούλου, Κλαψιανού 3, Μπέτα, Τσιουγκρή 2, Κρασσά 1, Καραγιάννη 3, Καραμπέτσου 3, Λέκκου, Σαλταμανίκα 1.

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