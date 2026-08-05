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«Στην τελική ευθεία του Γκιμαράες στην Άρσεναλ»

Η Άρσεναλ βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τη Νιούκαστλ για την απόκτηση του Μπρούνο Γκιμαράες, σύμφωνα με το «Athletic».

«Στην τελική ευθεία του Γκιμαράες στην Άρσεναλ»
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Κοντά στην ολοκλήρωση μιας σπουδαίας μεταγραφής βρίσκεται η Άρσεναλ, καθώς σύμφωνα με το «Athletic» οι «Gunners» έχουν προχωρήσει σημαντικά τις επαφές με τη Νιούκαστλ για την απόκτηση του Μπρούνο Γκιμαράες.

Ο Βραζιλιάνος μέσος έχει εκφράσει εδώ και εβδομάδες την επιθυμία του να συνεχίσει την καριέρα του στο «Emirates», πιέζοντας ουσιαστικά για τη μετακίνησή του στην Άρσεναλ. Μέχρι πρότινος, ωστόσο, η Νιούκαστλ ήταν ξεκάθαρη πως δεν είχε πρόθεση να διαπραγματευτεί την παραχώρησή του.

Μάλιστα, προηγούμενα δημοσιεύματα ανέφεραν πως οι «Καρακάξες» είχαν απορρίψει προφορική πρόταση της Άρσεναλ, η οποία δεν ξεπερνούσε τα 70 εκατομμύρια ευρώ. Πλέον, όμως, τα δεδομένα φαίνεται πως έχουν αλλάξει, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις για την ολοκλήρωση του deal.

Ο 28χρονος μέσος προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν, καθώς πραγματοποίησε 41 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας 9 γκολ και 8 ασίστ, ενώ αποτέλεσε σημαντικό στέλεχος της εθνικής Βραζιλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

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