Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ 1948: Το πρώτο βήμα για τα play offs - Η ώρα και το κανάλι

Το πρώτο βήμα για να βρεθεί στα play offs του Conference League καλείται να κάνει το βράδυ της Τετάρτης (5/8, 21:30, ΣΚΑΪ) ο Παναθηναϊκός.

Το «τριφύλλι» φιλοξενεί την ΤΣΣΚΑ 1948 για τον 3ο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης, με στόχο τη νίκη που θα του δώσει το πάνω χέρι στο ζευγάρι. Ώστε να πάει την επόμενη εβδομάδα στη Σόφια και να σφραγίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση (όπου θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο από το ζευγάρι Χράντεκ Κράλοβε-Μπεσίκτας).

Ο Παναθηναϊκός δίνει το 3ο του επίσημο παιχνίδι φέτος, έχοντας αντιμετωπίσει στον 2ο προκριματικό γύρο την Πάκσι, την οποία λύγισε με 2-1 εκτός έδρας, ενώ εντός ήρθε 2-2, με τον Ράστοντερ να λυτρώνει την ομάδα του Νίστρουπ στο 85’.

Η ΤΣΣΚΑ έχει καλύτερο ρυθμό, έχοντας δώσει ήδη πέντε επίσημα ματς. Τα τρία για το πρωτάθλημα, όπου μετράει δύο νίκες και μία ισοπαλία, όπως και δύο στα προκριματικά του Conference League. Όπου χρειάστηκε τα πέναλτι (0-0 εντός και εκτός) για να ξεπεράσει το εμπόδιο της Τρνάβα.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν υπολογίζει στον ασθενή Τετέι. Εκτός λίστας είναι οι Κάνγκουα (δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής), Καλάμπρια, Ίνγκασον, Κρίστιανσεν και φυσικά ο Παντελίδης. Στη λίστα μπήκαν ενόψει του δεύτερου ματς ο Ντέσερς και ο Λιβάι Γκαρσία.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, Ντε Φράι, Τουμπά, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρι, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Κυριόπουλος και Ραστόντερ.

Οι πιθανές συνθέσεις

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια – Τσάπρας, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος – Καμαρά, Τσέριν, Γιάγκουσιτς – Ζαρουρί, Αντίνο, Ραστόντερ

ΤΣΣΚΑ 1948 (Γιούρι Βάσεφ): Μαρίνοφ – Μεδίνα, Χόφμαν, Ντβάλι, Γκάσεβιτς – Σομπρέρο, Ζεμζέμι, Κουέγιαρ, Ρούσεφ, Μέγερ, Ντιαλό

Διαιτητής: Ματέο Μαρκέτι (Ιταλία)

Βοηθοί: Χαλέντ Μπαρί (Ιταλία), Βαλέριο Βέκι (Ιταλία)

4ος: Ζουάν Λούκα Σάκι (Ισπανία)

VAR: Τζανλούκα Αουρελιάνο (Ιταλία), AVAR: Λορέντσο Ματσόνι (Ιταλία)