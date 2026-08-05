Τένις: Πού θα δείτε τους αγώνες του Τσιτσιπά και της Σάκκαρη

Η ώρα και τα κανάλια που θα μεταδώσουν τις σημερινές (5/8) μάχες του Στέφανου Τσιτσιπά και της Μαρίας Σάκκαρη.

Τένις: Πού θα δείτε τους αγώνες του Τσιτσιπά και της Σάκκαρη
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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεπέρασε το εμπόδιο του Μάρτιν Νταμ Τζούνιορ στο Masters του Μόντρεαλ και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο.

Ο επόμενος αντίπαλος του Έλληνα τενίστα είναι ο Ζοάο Φονσέκα, ο οποίος πέρασε με bye τον πρώτο γύρο και ετοιμάζεται για την πρεμιέρα του στη διοργάνωση.

Η αναμέτρησή τους θα ανοίξει το πρόγραμμα της Τετάρτης (5/8) και θα ξεκινήσει στις 18:00, ώρα Ελλάδος, με ζωντανή μετάδοση από το Cosmote Sport 6.

Από την πλευρά της η Μαρία Σάκκαρη θα ξεκινήσει την πορεία της στο Τορόντο (WTA 1000) απέναντι στη Ζεϊνέπ Σονμέζ, Νο52 της παγκόσμιας κατάταξης.

Οι δύο τενίστριες έχουν τεθεί αντιμέτωπες τρεις φορές στο παρελθόν, με την Ελληνίδα (Νο33 στον κόσμο) να προηγείται στο μεταξύ τους σκορ με 2-1. Η πιο πρόσφατη αναμέτρησή τους έγινε φέτος στον πρώτο γύρο του τουρνουά της Ντόχα, όπου η Σάκκαρη επικράτησε άνετα με 6-3, 6-1.

Ο μεταξύ τους αγώνας έχει προγραμματιστεί για το βράδυ της Τετάρτης (5/8) και δεν θα ξεκινήσει πριν από τις 23:00, ώρα Ελλάδας, με ζωντανή μετάδοση από το Nova Sports 6.

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Τένις: Πού θα δείτε τους αγώνες του Τσιτσιπά και της Σάκκαρη

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