Εθνική Ελλάδας μπάσκετ: Δύο φιλικά στο T-Center πριν τις κρίσιμες μάχες με Ουκρανία και Ισπανία

Δύο φιλικά παιχνίδια με την Πολωνία και την Κύπρο θα δώσει η Εθνική ομάδα πριν το κρίσιμο «παράθυρο» του Αυγούστου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Ελλάδα θα παίξει τα δύο φιλικά στο Telekom Center Athens στις 22 και 24 Αυγούστου, προτού αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Ουκρανία στη Ρίγα και εντός ξανά την Ισπανία.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θέλει να κάνει το 2/2 με Ουκρανία και Ισπανία για κρατήσει ζωντανές τις ελπίδες πρόκρισης στην τελική φάση.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΕΟΚ:

«H Εθνική Ανδρών επιστρέφει! Μπροστά της βρίσκεται η πρόκληση της προκριματικής φάσης Παγκοσμίου Κυπέλλου με το τέταρτο παράθυρο να ανοίγει. Η Ελλάδα θα δώσει τρεις αγώνες στο Telekom Center Athens, έναν επίσημο με την Ισπανία και δύο φιλικά, ενώ θα αναμετρηθεί με την Ουκρανία εκτός έδρας.

Τα δύο φιλικά θα διεξαχθούν στις 22 και 24 Αυγούστου απέναντι σε Πολωνία και Κύπρο αντίστοιχα. Θα ακολουθήσει στις 28 Αυγούστου ο αγώνας με την Ουκρανία στη Ρίγα της Λετονίας. Το φινάλε θα γραφτεί στο Telekom Center Athens απέναντι στην Ισπανία, σε ένα παιχνίδι με το οποίο θα κλείσει το τέταρτο παράθυρο, το πρώτο της Β’ Προκριματικής Φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η επίσημη αγαπημένη θα βρίσκεται στο γήπεδο και θα περιμένει να νιώσει τη στήριξη της εξέδρας σε καθένα από τα βήματα που έχει να κάνει στο δρόμο της προς το Κατάρ!

Το πρόγραμμα

22/8 Ελλάδα – Πολωνία Powered by Cosmote Telekom

24/8 Ελλάδα – Κύπρος Aegean Acropolis

28/8 Ουκρανία – Ελλάδα

31/8 Ελλάδα – Ισπανία».