Μήπως η άνοδος του Linux είναι η αρχή του τέλους των Windows;

Για περισσότερα από 30 χρόνια, η εικόνα ήταν σχεδόν ίδια. Αγόραζες έναν υπολογιστή και το πιθανότερο ήταν ότι άνοιγε με Windows, την ώρα που το Linux ήταν η επιλογή των προγραμματιστών και όσων ήθελαν να εξηγούν στους φίλους τους γιατί το terminal είναι πιο γρήγορο από οποιοδήποτε γραφικό περιβάλλον. Σήμερα, όμως, τα πράγματα δείχνουν να αλλάζουν.

Το Linux ανεβαίνει, τα Windows υποχωρούν

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της StatCounter για τη Βόρεια Αμερική, το Linux κατέγραψε ένα ιστορικό ρεκόρ, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το 10% του μεριδίου αγοράς στους desktop υπολογιστές. Τον Ιούνιο του 2026 έφτασε στο 10,61%, ένα ποσοστό που μέχρι πριν από λίγα χρόνια έμοιαζε σχεδόν αδιανόητο για το πιο γνωστό open source λειτουργικό σύστημα.

Αυτό που κάνει ακόμη πιο εντυπωσιακή την εικόνα είναι η ταχύτητα της αλλαγής. Μόλις έναν μήνα πριν, το Linux βρισκόταν στο 3,56%. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα σχεδόν τριπλασίασε το ποσοστό του, την ώρα που τα Windows υποχώρησαν από το 64,66% στο 57,63%.

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Το macOS της Apple εμφάνισε μόνο μικρές διακυμάνσεις, γεγονός που δείχνει πως, τουλάχιστον σύμφωνα με τα συγκεκριμένα στοιχεία, η μεγαλύτερη μετακίνηση έγινε από το οικοσύστημα της Microsoft.

Και κάπου εδώ αρχίζουν τα ερωτήματα.

Οι χρήστες εγκαταλείπουν πραγματικά τα Windows;

Η σύντομη απάντηση είναι... όχι απαραίτητα καθώς τα στοιχεία της StatCounter δεν προέρχονται από τις ίδιες τις εταιρείες, αλλά από την επισκεψιμότητα εκατομμυρίων ιστοσελίδων και τις συσκευές που καταγράφονται κατά την περιήγηση. Πρόκειται για έναν αξιόπιστο δείκτη τάσεων, όχι όμως για την απόλυτη αποτύπωση της αγοράς.

Μάλιστα, αρκετοί αναλυτές επισημαίνουν ότι μέρος αυτής της εκρηκτικής αύξησης μπορεί να προέρχεται από servers, αυτοματοποιημένα συστήματα ή bots, τα οποία λειτουργούν κυρίως πάνω σε Linux και όχι απαραίτητα από χρήστες που έσβησαν τα Windows και εγκατέστησαν Ubuntu ή Fedora στον προσωπικό τους υπολογιστή.

Με άλλα λόγια, το 10,61% δεν σημαίνει ότι ένας στους δέκα Αμερικανούς χρησιμοποιεί Linux στο σπίτι του.

Παρ' όλα αυτά, κάτι αλλάζει

Το Linux για χρόνια έμοιαζε καταδικασμένο να παραμένει μια εξαιρετική λύση για λίγους και συγκεκριμένα για developers, επαγγελματίες της κυβερνοασφάλειας και όσους απολάμβαναν να "πειράζουν" το λειτουργικό τους περισσότερο απ' όσο το χρησιμοποιούσαν.

Σήμερα, όμως, οι περισσότερες διανομές είναι πιο φιλικές από ποτέ. Το gaming μέσω Steam και Proton έχει κάνει άλματα, οι εφαρμογές παραγωγικότητας έχουν αυξηθεί, ενώ ολοένα και περισσότεροι χρήστες αναζητούν εναλλακτικές απέναντι στα Windows, είτε λόγω απαιτήσεων του Windows 11 είτε λόγω της αυξανόμενης παρουσίας AI λειτουργιών και υπηρεσιών που δεν ενθουσιάζουν τους πάντες.

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Είναι η αρχή του τέλους για τα Windows;

Παρά την τεράστια αυτή απόκλιση, η Microsoft εξακολουθεί να κυριαρχεί με τεράστια διαφορά στην αγορά των προσωπικών υπολογιστών και δύσκολα θα δει την αυτοκρατορία της να απειλείται άμεσα.

Το γεγονός όμως ότι το Linux έσπασε για πρώτη φορά το ψυχολογικό όριο του 10% έχει περισσότερο συμβολική παρά αριθμητική αξία. Δείχνει ότι το open source οικοσύστημα παύει να είναι μια εξειδικευμένη επιλογή για λίγους και αρχίζει να μπαίνει ολοένα και περισσότερο στη συζήτηση του μέσου χρήστη.

Ίσως, λοιπόν, να μην μιλάμε για το τέλος των Windows, αλλά για την πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που η Microsoft έχει έναν αντίπαλο που δεν μπορεί να αγνοήσει.