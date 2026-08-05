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ΠΑΟΚ: «Στην pole position για Κωνσταντέλια η Ντόρτμουντ - Καραδοκεί η Γιουβέντους»

Δημοσίευμα του Calciomercato αναφέρει πως η Μπορούσια Ντόρτμουντ βρίσκεται στην pole position για την απόκτηση του Γιάννη Κωνσταντέλια, με τη Γιουβέντους να παρακολουθεί τις εξελίξεις.

ΠΑΟΚ: «Στην pole position για Κωνσταντέλια η Ντόρτμουντ - Καραδοκεί η Γιουβέντους»
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Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έχει κάνει μια εντυπωσιακή εκκίνηση στη φετινή σεζόν και ήδη το όνομά του βρίσκεται στο προσκήνιο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Ο Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο έφερε την Τρίτη (4/8) στην επιφάνεια το ενδιαφέρον των Μπορούσια Ντόρτμουντ, Γιουβέντους και Τσέλσι.

Πλέον, οι Ιταλοί το πήγαν ένα βήμα πιο πέρα, καθώς ρεπορτάζ του Calciomercato αναφέρει πως οι Βεστφαλοί βρίσκονται στην pole position για την απόκτηση του 23χρονου μεσοεπιθετικού του «Δικέφαλου του Βορρά».

Συγκεκριμένα, σημειώνεται πως ο γερμανικός σύλλογος, που πρόσφατα ανακοίνωσε την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, είναι αποφασισμένος να κάνει δικό του τον Κωνσταντέλια.

Ωστόσο, επισημαίνεται πως και η Γιουβέντους έχει παρακολουθήσει από κοντά τον Έλληνα άσο και εξετάζει τη στρατιγική που θα ακολουθήσει για να τον κάνει δικό της, κερδίζοντας τα άλλα ευρωπαϊκά κλαμπ σε αυτή την άτυπη μάχη.

«Η Ντόρτμουντ είναι αυτή τη στιγμή ο σύλλογος που προηγείται στην κούρσα και εμφανίζεται πιο αποφασισμένος να επενδύσει στο ελληνικό ταλέντο, ωστόσο η Γιουβέντους έχει παρακολουθήσει από κοντά ορισμένους αγώνες του παίκτη και εξετάζει μια στρατηγική για να ξεπεράσει τον έντονο ανταγωνισμό από τους μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους», αναφέρει το δημοσίευμα.

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