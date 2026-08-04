«Τρέλα» για Κωνσταντέλια: «Ενδιαφέρον από Τσέλσι, Ντόρτμουντ και Γιουβέντους»

Τα βλέμματα κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων συνεχίζει να μαγνητίζει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός μπήκε με τις... μπάντες στη νέα σεζόν, πετυχαίνοντας τρία γκολ και μία ασίστ στα δύο παιχνίδια του ΠΑΟΚ με τη Ντιναμό Κιέβου για τον β' προκριματικό γύρο του Europa League.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, η Μπορούσια Ντόρτμουντ ενδιαφέρεται και έχει τον πρώτο λόγο για τον 23χρονο μεσοεπιθετικό του ΠΑΟΚ, την ώρα που Γιουβέντους και Τσέλσι παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του.

Οι Βεστφαλοί, πιστοί στην πολιτική τους να επενδύουν σε κορυφαία ταλέντα, έχουν ξεχωρίσει τον «Ντέλια». Το γερμανικό κλαμπ διατηρεί ήδη έντονο το ελληνικό στοιχείο, καθώς πρόσφατα απέκτησε από τη Γκενκ τον Κωνσταντίνο Καρέτσα έναντι 35 εκατομμυρίων ευρών. Υπενθυμίζεται μάλιστα πως ο Κωνσταντέλιας είχε φτάσει μια ανάσα από τη Bundesliga το περσινό καλοκαίρι, όταν η Στουτγκάρδη είχε παίξει σοβαρά για την υπογραφή του.

Πέρα από τη Ντόρτμουντ, η Γιουβέντους παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή την εξέλιξη του Έλληνα μεσοεπιθετικού, έχοντας στείλει σε αρκετά παιχνίδια του «Δικεφάλου» σκάουτερ για να τον παρακολουθήσουν από κοντά.

Παρότι οι «μπιανκονέρι» απέκτησαν τον Κερίμ Αλάιμπεγκοβιτς από τη Λεβερκούζεν για την μεσοεπιθετική τους γραμμή, ο Κωνσταντέλιας παραμένει ψηλά στη λίστα, ενώ ενδιαφέρον έχει προκύψει και από την Τσέλσι.

Ο Κωνσταντέλιας πραγματοποίησε εξαιρετική περσινή σεζόν, καταγράφοντας συνολικά 40 συμμετοχές με απολογισμό 14 γκολ και εννέα ασίστ σε 2.899' αγωνιστικά λεπτά.