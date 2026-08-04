Η UEFA σχεδιάζει το νέο... Μουντιάλ

Η ρήξη ανάμεσα στην ευρωπαϊκή συνομοσπονδία και τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, βαθαίνει επικίνδυνα και απ' ότι φαίνεται η σαπουνόπερα δεν θα... τελειώσει σύντομα.

Όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα των Times, η UEFA έχει ήδη ανοίξει διαύλους επικοινωνίας με την Ασιατική Συνομοσπονδία (AFC) αλλά και τη Συνομοσπονδία της Βόρειας & Κεντρικής Αμερικής (CONCACAF).

Οι τρεις φορείς συντονίζουν τις κινήσεις τους απέναντι στις μονομερείς αποφάσεις της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, ενώ στο τραπέζι έχουν πέσει σενάρια περί συντονισμένης αποχής από κρίσιμα συμβούλια και θεσμικές ψηφοφορίες της FIFA.

Η κεντρική ιδέα που επεξεργάζονται οι συνομοσπονδίες δεν είναι άλλη από τη μετατροπή του Nations League σε ένα παγκόσμιο τουρνουά.

Στόχος είναι να συμμετέχουν οι ισχυρότερες εθνικές ομάδες από κάθε Ήπειρο (Ευρώπη, Ασία, Αμερική), με απώτερο σκοπό την δημιουργία ενός εμπορικού «κολοσσού» με τεράστια τηλεοπτικά έσοδα και κορυφαίο αγωνιστικό επίπεδο, που θα διεξάγεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Το κλίμα αμφισβήτησης προς το πρόσωπο του Ινφαντίνο αποτυπώνεται ανάγλυφα και στον αριθμό των υποστηρικτών του. Παρότι η FIFA αριθμεί 211 ομοσπονδίες-μέλη, η συντριπτική πλειοψηφία τηρεί στάση αναμονής ή εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της (σ.σ. Αγγλία και Ουαλία), με ελάχιστες χώρες να στηρίζουν δημόσια τις πρόσφατες εξαγγελίες του.

Εφόσον το εγχείρημα του Global Nations League πάρει πράσινο φως, το ποδοσφαιρικό οικοσύστημα θα βρεθεί μπροστά στη μεγαλύτερη δομική αναδιάρθρωση των τελευταίων δεκαετιών, με την UEFA να αναλαμβάνει πλέον ηγεμονικό ρόλο στο παγκόσμιο στερέωμα.