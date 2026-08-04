Θλίψη στο UFC: Πέθανε ο Άλαν Νασιμέντο

Με επίσημη ενημέρωσή του, το UFC έκανε γνωστή την είδηση του θανάτου του Άλαν Νασιμέντο σε ηλικία 34 ετών, σοκάροντας τους φιλάθλους των MMA.

Θλίψη στο UFC: Πέθανε ο Άλαν Νασιμέντο
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Θλίψη έχει σκορπίσει στο κοινό της πυγμαχίας η είδηση του θανάτου του Άλαν Νασιμέντο σε ηλικία 34 ετών.

Τo UFC με επίσημη ανακοίνωσή του έκανε γνωστό πως ο Βραζιλιάνος αθλητής υπέστη ανακοπή καρδιάς στον ύπνο του, με τις προσπάθειες ανάνηψης από τους διασώστες να μην αποφέρουν καρπούς.

To UFC στην ανάρτηση που έκανε έγραψε:

“Το πρωί της Δευτέρας 3 Αυγούστου ο αγαπητός μας flyweight μαχητής, Άλαν Νασιμέντο, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, έχοντας υποστεί πιθανότατα ανακοπή κατά τη διάρκεια του ύπνου του. Παρά τις προσπάθειες της ιατρικής ομάδας που έσπευσε στο σημείο, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι σκέψεις μας και τα θερμά μας συλλυπητήρια στρέφονται στην οικογένεια, τους φίλους, τους συναθλητές και τα αγαπημένα πρόσωπα του Άλαν σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή“.

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